Wim Kieft is vernietigend over de vorm van Steven Bergwijn bij Ajax. De aanvaller raakt in zijn ogen ‘geen bal’, waardoor zijn woorden na de verloren wedstrijd tegen FC Twente (3-1) in het verkeerde keelgat schoten bij Kieft.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp vraagt Kieft zich af hoe het kan dat een speler als Bergwijn aanvoerder is. “Je moet natuurlijk benoemen dat die selectie uiteindelijk ook pas twee weken bij elkaar is, en dat ze een week weg zijn geweest vanwege de interlandperiode. Maar dan roepen Steijn en Bergwijn dat er wat mankeert aan de inzet, maar die gasten hebben helemaal geen idee wat ze moeten doen. Aan de ene kant omdat het geen goede voetballers zijn; aan de andere kant weten ze niet eens hoe Ajax wil voetballen.

"Bergwijn roept na de wedstrijd dat hij er klaar mee is en passie wil zien. Maar hij raakt godverdomme zelf geen bal man! Hij is voor zoveel geld gekocht. Je gaat dan toch niet die jongens voor schut zetten en laten vallen? Het grote afschuiven is begonnen bij Ajax.” Kieft vond het ook ‘gênant’ om te zien dat Bergwijn na de gewonnen toss niet wist op welke helft Ajax de wedstrijd wilde beginnen.

René van der Gijp vindt de andere spelers van Ajax ook door de mand vallen. “Ik maak het nog erger: ik heb niet eens een speler gezien die een beetje kan voetballen. Een beetje kunnen voetballen is dat je ziet dat die bal verkeerd gaat, maar dat hij wel daarheen moest. Maar Mannsverk! Wat is dit nou joh? Wat is dat, Mannsverk? Heeft hij voorheen ergens gevoetbald? Ik ken die hele gozer niet…”