Youri Mulder voorspelt CL-kansen PSV en Feyenoord: 'Die tegenstander wordt een makkie voor ze'

Volgens Youri Mulder krijgt PSV tegen één van de drie clubs die het eerder deze week lootte in de Champions League 'een makkie'. De analist van Ziggo Sport heeft het over RC Lens, dat afgelopen seizoen knap als tweede eindigde in de Franse Ligue 1 en zich zo wist te plaatsen voor het miljardenbal. Mulder liet ook zijn licht schijnen over de krachtsverhoudingen in de groep van landskampioen Feyenoord.

Lens ging zaterdagavond hard onderuit op bezoek bij AS Monaco, waar Myron Boadu negentig minuten op de bank bleef zitten. Door doelpunten van Wifried Singo en Aleksandr Golovin leidden de Monegasken halverwege al met 2-0, in het tweede bedrijf zette Guillermo Maripán de 3-0 eindstand op het bord. Het tekent de matige start van het nieuwe seizoen voor de Noord-Franse club; na vier wedstrijden veroverde Lens slechts één punt.

"Ik sprak net even met Johan van Polanen, die op de andere zender het commentaar bij Lens deed en die zei: het wordt echt een makkie voor PSV, dat Lens", voorspelt Mulder dan ook. "Ik zeg gewoon zijn mening maar even na", haast hij zich erachteraan te zeggen. Naast de Fransen treft PSV in Arsenal ook de nummer twee van Engeland en Europa League-winnaar Sevilla.

'Geen schande'

Mulder deed zijn uitspraken tijdens de nabeschouwing van het duel van Feyenoord-tegenstander SS Lazio, dat won bij Italiaans kampioen Napoli. Mulder was onder de indruk van de ploeg van Maurizio Sarri: "Dat ziet er wat lastiger uit dan we in eerste instantie misschien gedacht hadden." Behalve Lazio is Feyenoord ook gekoppeld aan Atlético Madrid en Celtic. Presentator Bas van Veenendaal vraagt zich af of Feyenoord zich moet richten op een strijd met Lazio om de tweede plaats in de groep. "Je kunt denk ik ook wel gaan knokken met Atlético, maar die zijn denk ik wel wat beter. Het zou helemaal geen schande zijn als ze het net niet redden", reageert Mulder op die suggestie.