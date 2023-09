Zoon legendarische Feyenoorder maakt zich op voor eerste Europese avontuur

Het Italiaanse Hellas Verona staat op het punt zich te versterken met de transfervrije Juan Manuel Cruz (24). De Argentijnse aanvaller komt over van Banfield in zijn vaderland en is de zoon van voormalig Feyenoord-vedette Julio Ricardo Cruz.

De doorgaans goed ingevoerde Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio meldt vrijdagochtend op X dat Cruz junior eerder op de dag is geland op het Milanese vliegveld Linate. Vandaaruit reist de spits door naar Verona, waar hij volgens Di Marzio komende maandag medisch gekeurd zal worden. Mits hij de keuring doorstaat zal Cruz een contract tot medio 2027 ondertekenen. Bij de nummer zeven van de Serie A van afgelopen seizoen wordt hij onder meer concurrent van de Nederlander Jayden Braaf, die deze zomer overkwam van Borussia Dortmund.

Un figlio d'arte dall'Argentina per l'@HellasVeronaFC: Juan Manuel #Cruz è arrivato in Italia insieme al padre Julio, ex Inter e Laziohttps://t.co/gShYMeWm2J — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 8, 2023

Met zijn eerste Europese avontuur treedt Cruz in de voetsporen van zijn vader. Tussen 2000 en 2010 kwam de 21-voudig Argentijns international achtereenvolgens uit voor Bologna, Internazionale en SS Lazio. In 243 wedstrijden op het hoogste Italiaanse niveau zou Cruz senior, bijnaam El Jardinero (De Tuinman) precies tachtig keer het net vinden. In dienst van Inter werd hij tussen 2006 en 2009 liefst vier keer kampioen van Italië.

Feyenoord

Zijn eerste stappen in Europa zette Cruz echter in Rotterdam-Zuid. Eind jaren negentig betaalde Feyenoord liefst 5,4 miljoen euro aan River Plate om de aanvaller naar De Kuip te halen. In de Eredivisie liep Cruz ongeveer één op twee: in 86 wedstrijden trof hij 45 keer doel namens Feyenoord, waarmee hij in zijn tweede seizoen beslag legde op de landstitel. Zijn meest memorabele wedstrijd in het rood en wit speelde hij echter in Europees verband. In november 1997 tekende Cruz voor beide treffers in de verrassende 2-0 zege op titelhouder Juventus in de groepsfase van de Champions League.