Aanvaller Paraguay lijkt naar Lionel Messi te spugen, maar ontkent stellig

Paraguay-speler leek donderdagavond tijdens de interland tegen Argentinië te spugen naar . Volgens Sanabria zelf is daar niets van waar, terwijl Messi - die in eerste instantie fel reageerde op de Paraguayaan - het voorval had gemist.

Messi, die op de bank begon bij Argentinië, kreeg het gedurende de wedstrijd kort aan de stok met Sanabria. Toen de wereldkampioen zich omdraaide, was op beelden te zien dat de aanvaller van het Italiaanse Torino spuugde. Volgens Sanabria was dat spugen niet naar Messi bedoeld: "Ik heb de beelden gezien en het lijkt alsof ik op hem spuug, maar dat is niet het geval. Hij was verder weg dan het lijkt. Op de foto zie je het allen van de achterkant en dan lijkt het inderdaad of ik op hem spuug. Maar dat is absoluut niet gebeurd", is hij duidelijk.

Na afloop van het duel, dat door Argentinië met 1-0 werd gewonnen, werd Messi ook gevraagd van het incident. De aanvaller van Inter Miami wilde er echter niet een al te groot thema van maken: "Ik weet niet wie deze man is", begint de aanvaller. "Ik wil er geen big deal van maken, want anders zal zijn naam overal verschijnen en wordt hij er telkens aan herinnerd", zei Messi.

De 36-jarige speler moest van zijn teamgenoten in de kleedkamer horen wat er was gebeurd, want zelf had hij het moment op het veld niet meegekregen omdat hij met de rug naar Sanabria stond opgesteld.