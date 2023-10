AEK Athene - Ajax zorgt in de pauze voor discussie over Nederlands elftal

trekt zijn goede vorm door in de wedstrijd tussen AEK Athene en Ajax. De spits werd bij zowel ESPN als Veronica bewierookt in de pauze van de wedstrijd in Athene.

De analisten van ESPN vonden Brobbey erg goed spelen in de eerste helft tegen AEK. “Die gasten hebben echt hun handen vol aan hem. Hij is in de diepte aanspeelbaar, supersnel en zó sterk”, somde Marciano Vink op.

Daarna ontstond een discussie over de vraag of Brobbey de spits van Oranje moet zijn tegen Frankrijk. Concurrenten Memphis Depay en Cody Gakpo zijn niet fit, maar Wout Weghorst lijkt op tijd hersteld van een blessure. De keuze gaat mogelijk dus tussen Weghorst en Brobbey.

Kees Kwakman stelde dat Brobbey ‘in vorm is bij een elftal dat niet lekker draait’ en zou het ‘niet gek’ vinden om bij de Ajacied uit te komen. Kenneth Perez en Kwakman denken dat Weghorst in principe de eerste spits zal zijn. “Hij scoorde bijvoorbeeld tegen Griekenland en Ierland”, beargumenteerde Perez.

“Brobbey is nog een onbeschreven blad”, voegde Perez toe. De keuze van Vink valt echter op Brobbey. “Dan kun je Weghorst brengen als er wat energie nodig is.” Perez noemde dat een ‘opvallende keus’ en de heren aan tafel waren het erover eens dat Weghorst normaliter de spitspositie zal bekleden tegen Frankrijk.

Ook in de studio van Veronica werd het optreden van Brobbey uitgelicht in de pauze. “Hij is hartstikke ijverig. Hij zet zich harstikke in. Hij is dreigend, gebruikt zijn lichaam – een van zijn goede eigenschappen – volop”, zo merkte Kees Jansma op. “Met te weinig aanvulling van het middenveld om de bal af te leggen.”