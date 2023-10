Schrijf Ajax-aanwinst nog niet af: 'Symptoom van een elftal zonder coherentie'

kent een zeer moeizame start in dienst van Ajax. De Kroatische verdediger kwam met hoge verwachtingen naar Amsterdam, maar kon die vooralsnog niet inlossen. Voetbal International trekt in een analyse gelijkenissen met Marcos Senesi, die ook zwak begon in Nederland. Het grootste probleem is de manier van spelen van de Amsterdammers.

Het debuut van Senesi bij FC Emmen-uit onder leiding van Jaap Stam staat veel voetbalfans nog nader bij. “Onder Jaap Stam zette het voorste deel van Feyenoord vaak druk, terwijl de defensie achteruit deinsde. Dat zorgde voor gigantische ruimtes. In die context faalde Senesi. Hij werd beschreven als een ‘kwetsbare, middelmatige verdediger’ die niet eens een vrijstaande middenvelder kon inspelen”, schetst Voetbal International de situatie van destijds. Pas onder Dick Advocaat, die de ruimtes veel kleiner maakte bij de Rotterdammers, kon de Argentijn gaan uitblinken.

En er zijn gelijkenissen te trekken met Ajax, waar de ruimtes ook groot zijn. “Daar liggen voortdurend gigantische gaten tussen defensie, middenveld en aanval. Voor verdedigers valt in die context weinig eer te behalen”, schrijft VI. “Besluit je moedig te zijn en ondanks de chaos voor je vooruit te dekken? Glijpartij. Tegendoelpunt. En jouw fout wordt eindeloos herhaald in samenvattingen.”

Omdat Sutalo zowel het Nederlands als Engels niet machtig is, is het ook moeilijk om de rest van het team aan te sturen of om te reageren op anderen. Ook aanvallend zijn er verzachtende omstandigheden voor Sutalo, die veel verschillende aanvallende patronen heeft langs zien komen bij Maurice Steijn. Ook had hij veel verschillende ploeggenoten, wat hem niet beter maakt om aan de bal uit te blinken. “In zijn eerste vier duels heeft de Kroaat met Kristian Hlynsson, Chuba Akpom, Georges Mikautadze, Carlos Forbs en Steven Berghuis bijvoorbeeld vijf totaal verschillende rechtsbuitens voor zich gehad. Die willen allemaal op een andere manier aangespeeld worden.”

“Sutalo lijkt het probleem, maar is het symptoom van een elftal zonder coherentie”, concludeert het weekblad. “Het lot van Josip Sutalo is dat van veel verdedigers: hij oogt zo goed of slecht als zijn trainer hem laat lijken. Daarom kan dezelfde mandekker die nu keihard bekritiseerd wordt, binnen afzienbare tijd toch een sterkhouder blijken. Zo is het met Marcos Senesi ook gegaan.”