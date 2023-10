Ajax en John van 't Schip definitief akkoord: opvolger van Steijn wordt maandag gepresenteerd

Ajax en John van ’t Schip hebben een definitief akkoord bereikt over de functie van interim-coach in de Johan Cruijff ArenA. Dat meldt het Algemeen Dagblad althans. De Amsterdammers namen vorige week maandag afscheid van Maurice Steijn en in de uren daarna werd al duidelijk dat Van ’t Schip de belangrijkste gegadigde was om het seizoen af te gaan maken in de hoofdstad. De voormalig speler van Ajax begint maandag aan zijn klus en wordt dan ook gepresenteerd.

Ajax verbaasde vriend en vijand door Steijn een paar maanden geleden aan te stellen als opvolger van John Heitinga en daarmee nieuwe hoofdtrainer. Steijn had Sparta Rotterdam in het afgelopen seizoen weliswaar naar een knappe zesde plaats geloodst, maar zijn aanstelling in Amsterdam zorgde door zijn eerdere werkgevers én speelstijl desondanks voor veel gefronste wenkbrauwen. Het huwelijk tussen Ajax en de Hagenaar werd inderdaad geen succes. De Amsterdammers haalden slechts vijf punten uit de eerste vijf competitieduels en daags na de zeer pijnlijke nederlaag bij FC Utrecht (4-3) maakten ze bekend dat Steijn niet langer voor de groep zou staan.

Artikel gaat verder onder video

In de uren na dat nieuws kwam al naar buiten dat Ajax Van 't Schip op het oog had om de tijdelijke opvolger van Steijn te worden. Nog maar een paar weken geleden brachten verschillende media naar buiten dat Van 't Schip sowieso al op het punt stond terug te keren in de Johan Cruijff ArenA. Voor de voormalig voetballer van Ajax lag in eerste instantie een rol in het technisch management in het verschiet. In plaats daarvan staat Van 't Schip vanaf komende week dus op het trainingsveld. Het AD schrijft zondagavond dat Van 't Schip maandag begint aan zijn loodzware klus bij Ajax om heel snel uit de degradatiezone te klimmen en alsnog in het linkerrijtje te eindigen. Eerder deze zondag werd al bekend dat de oud-trainer van onder meer PEC Zwolle en de Griekse nationale ploeg Michael Valkanis als assistent wil meenemen. Valkanis is inmiddels ook akkoord met Ajax.

Het was in eerste instantie onduidelijk wat de komst van Valkanis zou betekenen voor de toekomst van Hedwiges Maduro en Said Bakkati, maar volgens het AD is het de verwachting dat zij 'gewoon' aanblijven in de technische staf. Van 't Schip staat donderdagavond voor het eerst langs de lijn als hoofdtrainer van Ajax. Voor de opvolger van Steijn staat meteen een zeer belangrijke wedstrijd op het programma: thuis tegen FC Volendam. De club uit het vissersdorp heeft momenteel twee punten meer dan Ajax. Bij een overwinning klimmen de Amsterdammers naar de vijftiende plaats. Ajax verloor zondagmiddag met 5-2 van PSV. Het was de tweede en tevens voorlopig laatste wedstrijd van Maduro als eindverantwoordelijke. Met de oud-speler als vervanger van Steijn op de bank ging Ajax ook al onderuit tegen Brighton & Hove Albion (2-0).