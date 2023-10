Ajax geeft voorsprong weg tegen AEK en mag Gorter dankbaar zijn

Ajax heeft ook de tweede groepswedstrijd in de Europa League niet kunnen omzetten in een overwinning. Na het 3-3 gelijkspel tegen Olympique Marseille speelde de ploeg van Maurice Steijn donderdag met 1-1 gelijk tegen AEK Athene in Griekenland. Steven Bergwijn opende de score uit een strafschop, waarna Domagoj Vida voor de 1-1 zorgde. In de negentigste minuut miste AEK-invaller Jens Jonsson nog een gigantische kans op de 2-1: Jay Gorter bracht redding.

Ajax begon de eerste helft solide. De ploeg van Maurice Steijn had veel de bal, gaf weinig weg en leek niet onder de indruk van het druk zetten door de Grieken. Het was dan ook Ajax dat het meeste gevaar stichtte. Carlos Forbs zag na een knappe actie zijn schot gepareerd worden door doelman Cican Stanković en na een counter testte ook Brian Brobbey de skills van de sluitpost.

Na zo’n twintig minuten kwam AEK Athene beter in de wedstrijd. Aanvoerder Sergio Araujo was in de eerste helft verreweg de meest bedrijvige en gevaarlijke speler. Hij zag meerdere schoten geblokt worden door Amsterdamse benen. Het betere spel van AEK leverde de thuisploeg niks op. Sterker nog: na 29 minuten was het Ajax dat op voorsprong kwam. Steven Bergwijn kreeg een zetje in de rug van Orbelín Pineda en de scheids legde de bal op de stip. Een scala aan laserpennen konden Bergwijn niet verblinden: zijn penalty verdween zuiver in de benedenhoek.

Na de goal van Ajax was het weer AEK Athene dat het initiatief pakte. Ajax zakte in en kwam er niet echt meer uit. Dit resulteerde in gevaarlijke momenten, veel begonnen of eindigden bij aanvoerder Araujo. Zo kon zijn voorzet richting Ezequiel Ponce net niet binnengelopen worden en riepen de fans luidkeels om een strafschop nadat hij naar de grond werd gewerkt door Josip Šutalo. Ook de ‘knipoog-Kroaat’ Vida kreeg vlak voor rust een grote kans. Hij kopte uit een corner net naast. Ruststand: 0-1.

Zo rustig als Ajax de eerste helft begon, zo onrustig begon het de tweede helft. Gelukkig voor de Amsterdammers waren ook de Grieken slordig aan de bal. Dit zorgde aan allebei de kanten voor wat kleine kansjes, maar echt gevaar werd er tot minuut 65 niet gesticht. Toen was het twee keer Mijat Gaćinović die de goal van Jay Gorter onder vuur nam, maar weer kwam Ajax zonder kleerscheuren weg. Net daarvoor was het dezelfde Gaćinović die een flinke hoofdwond opliep, nadat hij een schoen van Šutalo op zijn hoofd kreeg.

De tijd tikte weg en bleef Ajax op de been. Tenminste, daar leek het op. Maar het was Vida die daar verandering in bracht. Na een voorzet van Nordin Amrabat kopte hij de bal in het net, 1-1. Met nog een kwartier op de klok, kon de wedstrijd nog alle kanten op.

De ploeg uit Athene oogde in het laatste gedeelte van de wedstrijd een stuk feller dan Ajax. De ploeg van Steijn kwam vaak te laat en Benjamin Tahirović had kramp. Uiteindelijk lukte het, mede dankzij een fantastische redding van Gorter, om het gelijke spel uit het vuur de slepen.

De volgende Europese wedstrijd van Ajax is uit bij Brighton & Hove Albion. AEK Athene reist af naar Frankrijk om het op te nemen tegen Olympique Marseille.