'Ajax-schande' opvallende naam op statistiekenlijstje met Giménez, Simons en Timber

CIES publiceerde onlangs de minutenlijstjes per positie van het afgelopen jaar. Het onderzoeksbureau maakte een klassement met spelers onder de 23 jaar die de meeste minuten hebben gespeeld in de 59 grootste voetbalcompetities van de wereld. Georges Mikautzadze kwam opvallenderwijs ook langs in het onderzoek.

Mikautadze werd afgelopen zomer door voormalig Ajax-technisch directeur Sven Mislintat weggeplukt bij het Franse FC Metz. Sindsdien speelde de aanvaller slechts 165 minuten voor de Amsterdammers, waarin hij een ontzettend slechte indruk wist te maken. Dit kwam de aanvaller dan ook op forse kritiek te staan van onder meer analisten Andy van der Meyde en Kees Kwakman.

De statistieken van CIES onderstrepen de dramatische vorm van Mikautadze nog maar eens. De multifunctionele aanvaller kwam in het afgelopen jaar liefst 3365 minuten uit voor Metz en het nationale elftal van Georgië. Daarmee staat de 22-jarige niet ver achter Santiago Giménez, die 3509 minuten speelde namens Feyenoord en Mexico.

Ook Xavi Simons vinden we terug in de statistiekenlijstjes van CIES. In dienst van PSV, RB Leipzig en Oranje speelde de rechteraanvaller 4114 minuten en staat daarmee op een derde plaats. Orkun Kökçü scoort eveneens hoog op de ranglijst. Van de spelers op zijn positie speelde hij, naast Enzo Fernandez, de meeste minuten (4414). Nederlanders Jeremie Frimpong (3615 minuten) en Jurriën Timber (3802 minuten) vinden zichzelf ook terug in de klassementen.