'Alex Kroes opnieuw gewaarschuwd na berichtgeving over reorganisatie bij Ajax'

Alex Kroes heeft van AZ 'een tweede aanmaning' ontvangen omdat de club vermoedt dat hij - tegen de afspraken in - alvast werkzaamheden uitvoert voor Ajax, zo meldt Valentijn Driessen. Eerder deze maand tikten de Alkmaarders de vertrokken directeur International Football Strategy al om vergelijkbare redenen op de vingers.

Kroes is door Ajax aangesteld als algemeen directeur, een functie waarin hij Edwin van der Sar gaat opvolgen. In zijn contract bij AZ was echter een concurrentiebeding opgenomen dat hem expliciet verbiedt binnen een jaar na zijn vertrek uit Alkmaar bij een andere club aan de slag te gaan. Inmiddels heeft Kroes bij AZ weten te bedingen dat hij per 15 maart 2024 aan de slag mag in de Johan Cruijff ArenA, maar achter de schermen zou hij zich inmiddels al wel bemoeien met de gang van zaken bij Ajax.

In de podcast Kick-Off zegt Driessen: "Ik hoorde dat Kroes een tweede aanmaning heeft gehad." AZ zou vermoeden dat hij ondanks de eerdere schriftelijke waarschuwing tóch een aandeel heeft in de aanstelling van diverse personen bij Ajax, waarover de afgelopen weken volop bericht is. "Na de aankondiging dat Ajax gaat reorganiseren wordt ervan uit gegaan dat dat uit zijn koker komt", verduidelijkt de chef voetbal van De Telegraaf.

Ajax en AZ zaten vorige week nog met elkaar om tafel om te kijken of de eerste werkdag van Kroes verder naar voren zou kunnen worden gehaald. Ondanks dat Louis van Gaal en Michael van Praag namens de Amsterdamse club 'een constructief gesprek' zouden hebben gevoerd met de Alkmaarders, kwam daar vooralsnog geen witte rook uit. Dinsdag meldde Algemeen Dagblad-journalist Johan Inan nog dat Kroes zelf niet het gevoel zou hebben dat hij voor 15 maart kan starten aan zijn klus bij Ajax. Eerdere berichtgeving over een op handen zijnde wereldreis die de bestuurder nog zou willen maken lijkt daarop aan te sluiten.