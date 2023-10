Argentinië blijft door Messi foutloos in WK-kwalificatiepoule; drama voor Neymar en Brazilië

heeft Argentinië dinsdag op woensdagnacht de weg gewezen in de vierde wedstrijd van de WK-kwalificatiereeks. De sterspeler van Argentinië was tweemaal trefzeker in het uitduel met Peru. Brazilië kreeg daarentegen de eerste nederlaag gepresenteerd.

Argentinië stond voorafgaand aan de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiepoule soeverein bovenaan en moest die positie ín en tegen Peru vasthouden. Peru, in 2018 voor het laatst actief op een WK, bleek echter geen partij voor de regerend wereldkampioen. Na een half uur voetbal tekende Messi voor zijn eerste doelpunt van de avond op aangeven van Nicolás Gonzalez.

Die voorsprong werd door diezelfde Messi kort voor rust nog verdubbeld. De aanvaller van Inter Miami werd bediend door Enzo Fernández en wist Peru-keeper Pedro Gallese te passeren met een geplaatste inzet. Messi maakte in de tweede helft ook nog zijn derde treffer, maar deze ging niet door wegens buitenspel. Door de 0-2 winst behoudt Argentinië de maximale score in de kwalificatiepoule voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Brazilië morst

Brazilië is diezelfde dinsdagnacht tegen hun eerste nederlaag aangelopen. Seleção ging op bezoek in Uruguay en werd gevloerd door Liverpool-spits Darwin Núnez. De aanvaller was vlak voor rust trefzeker met een fraaie kopbal. In de tweede helft was diezelfde Núnez erg belangrijk bij de 0-2. De Uruguayaan zette sterk door en wist middenvelder Nicolás De La Cruz succesvol te bedienen. Een tegenvaller voor Brazilië was dat Neymar kort voor rust zwaar geblesseerd het veld moest verlaten. De aanvaller zou veel last hebben gehad van zijn linkerknie, maar over de ernst van de blessure deed de medische staf nog geen uitspraken.

Door de nederlaag klimt Uruguay naar plek twee in de kwalificatiepoule en zakt Brazilië één plaatsje. De topzes van de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiereeks mag zich in 2026 melden op het wereldkampioenschap.