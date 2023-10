Arne Slot deelt credits uit aan Atlético en wil liever 'niet te veel zeggen’ over de 1-1

Feyenoord-trainer Arne Slot baalt als een stekker dat het zijn ploeg niet gelukt is een goed resultaat neer te zetten in de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid. De Rotterdammers kwamen in het Wanda Metropolitano tweemaal op voorsprong, maar bleven uiteindelijk met lege handen achter (3-2). Slot moest na afloop de thuisploeg de credits geven en wilde het liefst helemaal niks kwijt over de 1-1.

Feyenoord opende het Champions League-avontuur twee weken geleden met een 2-0 overwinning op Celtic, maar vooral het optreden in de eerste helft toonde aan dat er nog genoeg ruimte was voor verbetering. Dat de regerend kampioen van Nederland een snelle leerling is, bleek niet alleen een paar dagen later in De Klassieker tegen Ajax. Ook in de eerste helft in Madrid kwam de ploeg van trainer Slot uitstekend voor de dag. Het resultaat na dik negentig minuten was echter teleurstellend. “We kennen de lesstof goed, maar het is ons niet gelukt om een voldoende te halen. Misschien dat je het zo wel kan omschrijven”, zei Slot na afloop voor de camera’s van VTBL.

De keuzeheer baalt vanzelfsprekend het meest van het resultaat. Feyenoord leek de rust te gaan halen met een 1-2 voorsprong, maar kreeg in de blessuretijd van de eerste helft de 2-2 om de oren. De Rotterdammers ontvingen in de pauze grootse complimenten voor hun optreden in de eerste 45 minuten, maar lieten zich al vroeg in de tweede helft verrassen door Atlético. “Er zijn geen goede momenten in het voetbal om een tegengoal te krijgen, maar net voor rust en twee minuten na rust… Aan de andere kant moet je ook de credits geven aan de tegenstander, die met zo weinig kansen drie goals kan maken én ook in een fase waarin ze het lastig hebben wel rechtop blijven staan door heel scherp en fanatiek te blijven verdedigen”, was Slot lovend over Atlético.

Wel of geen buitenspel?

De formatie van coach Diego Simeone kwam vijf minuten na de Rotterdamse openingstreffer ietwat fortuinlijk op gelijke hoogte. Het doelpunt van Álvaro Morata werd in eerste instantie nog afgekeurd wegens buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR wees de scheidsrechter alsnog naar de middenstip. “Als je de tegengoals gaat analyseren – dat is vaak zo in het voetbal – dan word je daar niet zo vrolijk van. De eerste spreekt natuurlijk voor zich, laat ik daar maar niet te veel over zeggen”, aldus Slot, die werd onderbroken door de verslaggever. Hij wilde het juist wél over dat doelpunt hebben. “Het gaat er niet om of het in mijn ogen wel of geen buitenspel is. Het gaat om de regel en die moet op de juiste manier geïnterpreteerd worden. Wat iedereen mij vertelt – niet rechtstreeks, meer via via – is dat ‘ie terecht is goedgekeurd. De interpretatie zit ‘m er misschien wel in dat Mats (Wieffer, red.) bewust de bal speelt, maar goed. Wie ben ik om de arbitrage dan vervolgens tegen te spreken?”