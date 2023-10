Arne Slot heeft goed én slecht nieuws over Feyenoord-blessures voorafgaand aan Lazio-thuis

Arne Slot heeft dinsdag uitsluitsel gegeven over het meespelen van een aantal vraagtekens in zijn Feyenoord-selectie in het Champions League-duel met SS Lazio van woensdag. De oefenmeester kan in de derde groepswedstrijd van dit seizoen in ieder geval voor het eerst dit seizoen in Europees verband beschikken over , die de eerste twee duels vanwege een schorsing moest toekijken.

Zonder de Mexicaanse goalgetter wist Feyenoord in eigen huis af te rekenen met de Schotse kampioen Celtic (2-0) en werd op bezoek bij Atlético Madrid nipt verloren (3-2). Giménez zou na zijn schorsing terugkeren in het elftal, maar moest afgelopen zaterdag na ruim een uur spelen tegen Vitesse de strijd staken na een stevige ingreep van Nicolas Isimat-Mirin. Na de wedstrijd toonde Slot zich echter al positief over de kans dat hij tegen de Italianen over zijn topscorer zou kunnen beschikken, drie dagen later bevestigde hij dat definitief: "Hij heeft gisteren gewoon meegetraind en hij kan gewoon starten."

In tegenstelling tot Giménez is Yankuba Minteh niet ongeschonden uit de strijd met de Arnhemmers gekomen. De van Newcastle United gehuurde buitenspeler liep een spierblessure op, Feyenoord bracht al voor de persconferentie van dinsdag naar buiten dat die kwetsuur hem meerdere weken zal gaan kosten. Aan de andere kant leek Luka Ivanusec, die tegen Celtic geblesseerd uitviel, zijn rentree te kunnen gaan maken tegen Lazio, maar Slot houdt nog wel een slag om de arm: "Hij gaat vandaag voor het eerst trainen, dus er is een kans dat hij bij de wedstrijdselectie zal zitten. Maar de kans dat hij gaat starten lijkt me zo goed als niet aanwezig. Dat betekent dat we met hem en Minteh twee buitenspelers missen", blikte de coach vooruit op zijn basiself.

De absentie van de Kroaat en de Zambiaan kan op meerdere manieren worden opgelost. Zo zou Slot kunnen kiezen om Calvin Stengs, net als in Madrid, naar de rechtsbuitenpositie te halen om zo ruimte te maken voor Ramiz Zerrouki op het middenveld. Een andere optie zou kunnen zijn om Alireza Jahanbaksh woensdag vanaf de aftrap het vertrouwen te geven, maar Slot liet zich nog niet in zijn kaarten kijken over die beslissing.

Trauner

Daarnaast zal ook in de verdediging geschoven moeten worden. Voor Gernot Trauner, die de Eredivisie-wedstrijden met PEC Zwolle en Vitesse ook al moest missen, komt de wedstrijd tegen Lazio nog te vroeg, onthulde Slot dinsdag. Dat betekent dat Lutsharel Geertruida vermoedelijk als rechter centrale verdediger zal starten naast David Hancko en Bart Nieuwkoop andermaal als rechtsback zal mogen beginnen.