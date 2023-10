Arne Slot schiet in de lach na vragen Driessen: 'Dat wist ik voor de wedstrijd ook al'

Valentijn Driessen is er niet voor het eerst dit jaar in geslaagd Arne Slot een lachbui te bezorgen op de persconferentie. Feyenoord boekte woensdagavond weliswaar een overtuigende 3-1 zege op Lazio en zette daarmee een goede stap richting overwintering in Europa, maar Driessen is niet onder de indruk. Hij wees Slot op de persconferentie op het feit dat Lazio slechts de huidige nummer negen is van de Serie A.

Feyenoord draait op volle toeren. De ploeg van Slot kwam in de eerste twee competitieduels weliswaar niet verder dan een gelijkspel, maar liet vervolgens geen punt meer liggen in de Eredivisie. Ook in de Champions League heeft de regerend kampioen van Nederland de zaken uitstekend voor elkaar. Het herstelde zich woensdagavond op overtuigende wijze van de ongelukkige nederlaag bij Atlético Madrid. Lazio werd bij vlagen op een hoopje gespeeld en mocht van geluk spreken dat het bij ‘slechts’ 3-1 bleef.

De Rotterdammers kunnen na hun optreden tegen de nummer twee van het afgelopen seizoen in Italië op veel complimenten rekenen, maar Driessen doet er niet aan mee. De chef voetbal van De Telegraaf liet op de persconferentie twee keer merken dat hij niet onder de indruk is van de tegenstander van woensdagavond. “Je speelde nu met Stengs aan de buitenkant, wanneer kunnen we hem centraal zien tegen grote tegenstanders?”, vroeg Driessen aan Slot, die de verslaggever erop wees dat Stengs tegen Celtic als aanvallende middenvelder stond opgesteld. “Dat vind ik geen grote club”, aldus Driessen.

Het werd nog mooier toen Driessen over de huidige klassering van Lazio in de Serie A begon. “Iedereen hier is nogal euforisch. Neem jij ook mee dat Lazio gewoon de nummer negen van Italië is?”, kreeg Slot de vraag. Het antwoord van de Feyenoord-trainer is veelzeggend.