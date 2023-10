Arno Vermeulen denkt dat John van ’t Schip weleens de nieuwe trainer van Ajax kan worden, indien Maurice Steijn wordt ontslagen. De commentator van de NOS noemt bij Voetbalpraat echter ook de naam van Danny Blind.

Zondag werd duidelijk dat Van ’t Schip bij Ajax deel gaat uitmaken van het technisch management. “Ze hebben Van ’t Schip nu al in huis gehaald. Het kan best meespelen dat hij daarom is binnengehaald, dat je al een alternatief in huis hebt”, zegt Vermeulen bij het programma van ESPN. “Danny Blind zou Ajax natuurlijk prima naar een veel betere positie kunnen leiden dit seizoen, maar ik denk niet dat hij het wil doen. Hij is dik met Van Gaal en is een goede trainer die verstand van voetbal heeft en er een lijn in kan brengen.”

Kenneth Perez denkt anderzijds niet dat Blind ‘goed leiding kan geven’. “Ik geniet ook van hem als analist, maar ik denk niet dat hij hoofdtrainer kan zijn. Je moet een groep ergens naartoe brengen. Ik denk dat Blind theoretisch geweldig is: hij heeft veel opgestoken van Van Gaal en heeft een eigen voetbaalvisie. Maar dat is niet alles. Als hoofdtrainer moet je mensen motiveren en ze ergens in laten geloven. Ik denk niet dat hij de oplossing is.”

Vermeulen ziet Blind vooral als interim-trainer. “Maar ook een interim-trainer moet iemand zijn die voor een sterke verbetering zorgt”, antwoordt Perez. Vermeulen reageert: “Hij is in ieder geval wel in staat om een tactisch plan te maken dat wordt uitgevoerd. Dit seizoen is grotendeels verloren, dus je moet zorgen dat je op een relatief normale positie eindigt en volgend seizoen met een toptrainer wel de goede kant op gaat.”

Blind was tussen maart 2005 en mei 2006 al hoofdtrainer van Ajax en won met de club de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. In het seizoen 2005/06 eindigde Ajax onder zijn leiding als vierde, op 24 punten van kampioen PSV.