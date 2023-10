Bas Nijhuis stelde Wilfred Genee teleur: 'Jij bent écht compleet de weg kwijt'

Wilfred Genee had zaterdagavond gehoopt dat scheidsrechter Bas Nijhuis in De Kuip op het veld had stilgestaan bij de 75ste verjaardag van Feyenoord-icoon Jan Boskamp. Hoewel het publiek in minuut 75 een applaus aanhief, kon Nijhuis op het veld geen aandeel pakken in de festiviteiten.

In de online-rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside spreekt Genee in gesprek met de Twentse leidsman zijn teleurstelling uit over de gang van zaken tijdens Feyenoord - Vitesse. "Je merkt wel: jij bent overwerkt ofzo, je bent écht compleet de weg kwijt", zegt Nijhuis, die denkt dat zijn loopbaan als fluitist erop had gezeten als hij Genee zijn zin had gegeven: "Dus ik feliciteer Jan Boskamp en zeg: dit was mijn carrière."