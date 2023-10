Bayern München wordt uur lang weggetikt door Galatasaray, maar maakt Ten Hag toch blij

Bayern München staat al met anderhalf been in de knock-outfase van de Champions League. De formatie van Thomas Tuchel won dinsdagavond ook de derde groepswedstrijd: ditmaal was Galatasaray in eigen huis het slachtoffer (1-3). Toch ging het zeker niet zo eenvoudig als de uitslag doet vermoeden voor Der Rekordmeister.

Het spelbeeld was namelijk wel compleet anders in Istanbul dan wat je op voorhand had verwacht en de uitslag vertelt. Hoewel de bezoekers razendsnel op voorsprong kwamen via Kingsley Coman, was het Galatasaray dat de klok sloeg. De thuisclub had weliswaar een strafschop (fraaie Panenka) nodig om op gelijke hoogte te komen, maar na een uur voetballen had Galatasaray bijna twintig schoten gelost, tegen nog geen handvol voor de bezoekers.

Artikel gaat verder onder video

Icardi had zowel net voor (rakelings naast) en net na de pauze (hakbal geblokt) een gigantische kans om Galatasaray op voorsprong te zetten, maar Gala liet na om Bayern na 36 (!) Champions League-groepsfaseduels weer eens een nederlaag te bezorgen. Gezien het spelbeeld had dat zeker gekund, misschien wel gemoeten. Maar waar de thuisclub de kansen om zeep hielp, was de verder totaal onzichtbare Harry Kane bij zijn eerste kans van dichtbij wél dodelijk: 1-2.

Ook het inbrengen van Hakim Ziyech direct na de treffer van Kane deed niets aan de productiviteit van Galatasaray, waardoor Jamal Musiala in de counter het duel kon beslissen. Diep in blessuretijd werd een goed aangesneden vrije trap van Ziyech nog binnengekopt, maar dat gebeurde in buitenspelpositie.

Daardoor blijft Bayern München geheel tegen de verhoudingen in foutloos in deze groep en de ongeslagen status in de groepsfase behoudt, terwijl Galatasaray voor het eerst sinds april weer eens een officiële wedstrijd verliest. Daar zijn niet alleen basisklanten Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui (ruim tien minuten voor tijd gewisseld), maar ook hun oude coach Erik ten Hag, die met Manchester United op de tweede plek strijdt achter naar alle waarschijnlijkheid Der Rekordmeister.

𝐊𝐈𝐍𝐆𝐒𝐋𝐄𝐘 𝐂𝐎𝐌𝐀𝐍! 👑

Bayern München opent al snel de voorsprong, Coman schiet 'm strak in de hoek en Muslera kan op zoek naar zijn waterflesjes 🥤👋#ZiggoSport #UCL #GALBAY pic.twitter.com/WCYqWwEu5U — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2023