Beoogd opvolger Maurice Steijn bevestigt gesprekken met Ajax

Ajax is in gesprek met John van 't Schip over de vacante functie van hoofdtrainer. De Amsterdammers namen maandag afscheid van Maurice Steijn, die tijdelijk wordt opgevolgd door zijn assistent Hedwiges Maduro.

Tegenover de NOS bevestigt Van 't Schip 'inderdaad in gesprek' te zijn met de club. "Of het om een interim-functie gaat en hoe lang die interim-periode dan zou duren, is niet duidelijk", schrijft de omroep. Daarmee blijken de geruchten die kort na de aankondiging van het vertrek van Steijn de kop opstaken bewaarheid. Journalist Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad wist toen vrijwel direct te melden dat Van 't Schip per 1 november het stokje van Maduro zou moeten overnemen.

De komende twee (zware) uitwedstrijden zal Maduro, die afgelopen zomer overkwam van Almere City, in ieder geval nog op de bank plaatsnemen. De oud-speler kan zich opmaken voor een loodzware vuurdoop als (interim-)hoofdtrainer: donderdag wacht het uitduel met Brighton & Hove Albion in de Europa League, waarna hij zondag met het zwalkende elftal op bezoek mag bij Eredivisie-koploper PSV.

In een video-Item van De Telegraaf bevestigde chef voetbal Valentijn Driessen eerder op de dinsdag dat Van 't Schip 'de aangewezen man' is om Ajax naar rustig vaarwater te leiden. "Hij is kandidaat nummer één en zal na de wedstrijd tegen PSV van komende zondag waarschijnlijk gepresenteerd gaan worden", aldus Driessen. "Hij zit nu in het buitenland met zijn kinderen, vorige week heeft hij de uitvaart gehad van zijn vrouw, dat vraagt natuurlijk wel wat tijd om dat te verwerken en een plaats te geven", vervolgt de journalist, "maar hij is inmiddels gevraagd door de leiding van Ajax en hij staat daar open voor."

Van 't Schip zal in eerste instantie voor de rest van het lopende seizoen worden aangesteld, maar ook Driessen sluit niet op voorhand uit dat de oud-trainer van onder meer FC Twente, PEC Zwolle en de nationale ploeg van Griekenland ook daarna nog voor de groep blijft staan: "Ik denk voor de rest van het seizoen, maar als hij vanuit de zeventiende plaats nog kampioen van Nederland weet te worden dan gaan ze hem ongetwijfeld langer aan zich binden."