Bergwijn botst keihard met Joep Schreuder: ‘Daar zijn jullie goed in, ik ben er klaar mee’

verscheen zondag na het met 5-2 verloren uitduel van Ajax met PSV zeer chagrijnig voor de camera van de NOS. Eén vraag van verslaggever Joep Schreuder viel in het bijzonder volledig verkeerd bij de aanvaller en aanvoerder van Ajax.

Schreuder vroeg Bergwijn ‘of het nog wel leuk is om aanvoerder van Ajax te zijn’. De buitenspeler reageerde zeer geagiteerd. “Ik vind het een eer natuurlijk, maar vanaf dag één dat ik die aanvoerdersband heb zijn jullie, de media, ermee bezig. Is het wel een goede aanvoerder? Er worden alleen maar bommetjes gegooid, men probeert onrust te creëren”, zei Bergwijn.

“Maar wat is nou een goede aanvoerder?”, vervolgde de linksbuiten. “Zijn jullie erbij als ik in de kleedkamer ben? Nee toch? Op wat baseren jullie dit dan? Op hoe ik in het veld rondloop? Daar ben ik een beetje klaar mee, weet je. Jullie zijn er niet bij in de kleedkamer”, aldus Bergwijn, die vindt dat het belang van de aanvoerdersband niet overschat moet worden. “We zijn met zijn allen captain. Het is maar een aanvoerdersband. Jullie maken het groter dan het is, weet je. Dat is wat ik zeg: vanaf dag één gooien jullie bommetjes en creëren jullie onrust. Ik ben er nu wel een beetje klaar mee.”

Schreuder vroeg Bergwijn ook nog naar een eventuele winterse transfer naar Saudi-Arabië. De Oranje-international werd deze week in verband gebracht met een vertrek naar Al-Ettifaq “Nee, nee, nee. Dat is ook onzin. Dit is wat ik zeg: bommetjes creëren, daar zijn jullie goed in”, reageerde Bergwijn geïrriteerd.