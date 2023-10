Borst en Luijckx vliegen elkaar in de haren: 'Je mag je vriendje bij Ajax verdedigen'

Aan tafel bij ESPN ontstond zaterdagavond een felle discussie tussen Kees Luijckx en Hugo Borst over de recente uitspraken van Annemieke Zijerveld, de sportpsychologe van Almere City die een gebrek aan leiderschap constateerde bij Ajax. Borst beschuldigde Luijckx ervan 'zijn vriendje' Hedwiges Maduro de hand boven het hoofd te houden.

Zijerveld raakte deze maand in opspraak, toen ze bij NPO Radio 1 liet weten 'gebroken jongens' te zien bij Ajax. Volgens Borst heeft Zijerveld in het interview aangegeven nog contact te hebben met Maduro, die vorig seizoen trainer was van Almere City; Luijckx zegt dat dat ‘niet waar’ is. In bewuste interview met NPO Radio 1 vertelde Zijerveld dat ze inderdaad nog met Maduro spreekt en dat ze 'zijn perspectief' hoort op de gang van zaken bij Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Borst zegt vervolgens over Luijckx: “Hij kletst uit z’n nek.” Luijckx antwoordt: “Ja, ze praten wel, maar het is niet gezegd dat ze praten over de lichaamstaal van Steijn.” Borst reageert cynisch: “Nee, nee, ze praten over het weer waarschijnlijk. Wat denk je nou zelf? Als ze een intieme relatie hebben gehad, gaan ze het nu niet hebben over Ajax?” Luijckx is niet overtuigd: “Zij heeft het over de lichaamstaal. Dat kan iedereen zien. Zij vertelt geen inside information.”

Borst vindt het not done van Zijerveld om zich op deze manier uit te laten. "Je laat toch niet de verdenking op je dat je ook maar iets prijsgeeft? Dat is toch oliedom? Ze is uit de school geklapt, ten nadele van Maduro." Borst vindt dat Maduro ook iets te verwijten valt, want het is 'zijn verantwoordelijkheid dat hij haar moet vertrouwen'. Hij maakte een 'verkeerde inschatting' vindt de analist.

Terwijl presentator Jan Joost van Gangelen vervolgens naar het volgende onderwerp wil, wordt hij onderbroken door Luijckx, die zijn oren niet kan geloven. "Dat is echte onzin! Dus het is zijn (Maduro's, red.) verantwoordelijkheid dat hij haar moet vertrouwen? Dat kan je toch niet zeggen?"

💬 Borst: "Natuurlijk! Je gaat toch niet het risico nemen dat je bedrijfsgeheimen prijsgeeft? Je mag je vriendje verdedigen..."

💬 Luijckx: "Wie is mijn vriendje?"

💬 Borst: "Nou, hij heeft hier gewerkt (Maduro was analist bij ESPN, red.)."

💬 Luijckx: "Ik heb niet eens zijn telefoonnummer."