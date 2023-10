Brighton & Hove Albion-coach De Zerbi maakt zich grote zorgen voor duel met Ajax

Brighton & Hove Albion-manager Roberto De Zerbi heeft flinke hoofdbrekens richting het Europa League-duel met Ajax. De coach zag zaterdagavond tijdens de 2-1 nederlaag tegen Manchester City sterkhouders en uitvallen. Maar het duo is niet de enige die ontbreken tegen de Amsterdammers.

De oefenmeester somde tijdens de persconferentie na de nederlaag tegen City namelijk een flinke waslijst spelers op die de Premier League-club donderdagavond moet missen tegen Ajax. “We spelen tegen Ajax een cruciale wedstrijd in de Europa League en moeten het doen zonder Pervis Estupinan, Tariq Lamptey, Julio Enciso, Solly March en Danny Welbeck”, zei De Zerbi.

De manager noemde uit het uitvallen van Welbeck (spierblessure) en March (knieblessure) het meest vervelende aan de nederlaag tegen The Citizens. “Solly zijn we voor langere tijd kwijt”, zei hij over March, die met een brancard van het veld moest. Gezien de spierblessure voor Welbeck lijkt ook hij in elk geval het heenduel met de formatie van Maurice Steijn te moeten missen.

Aangezien Brighton & Hove Albion slechts één punt pakte uit de eerste twee duels in de groepsfase van de Europa League, moet er tegen Ajax een goed resultaat komen. Daar hield De Zerbi ondanks zijn grote zorgen overigens wel vertrouwen in. “Ik heb vertrouwen in de spelers die ik wél tot mijn beschikking heb. De energie en persoonlijkheid die ik in de tweede helft heb gezien, wil ik ook tegen Ajax terugzien.”