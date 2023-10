Brobbey aangepakt bij FC Rijnmond: 'Hij wil Vaessen pijn doen'

Harry van der Laan vermoedt dat bewust een tik gaf tegen het hoofd van . De analist van FC Rijnmond, zelf aanvaller geweest van onder meer ADO Den Haag en Feyenoord, heeft zich gestoord aan de berichtgeving over een ‘ongelukkige botsing’ tussen de RKC Waalwijk-keeper en de Ajax-spits.

Van der Laan heeft de beelden en foto’s meermaals bekeken en kan maar één conclusie trekken. “Ik zie daar een spits gewoon doorlopen op de keeper. Iedereen had het over een ongelukkige botsing, maar dit heeft niets met een ongelukkige botsing te maken”, zegt Van der Laan bij FC Rijnmond. “Hij kan de keeper gewoon ontwijken. Hij kan over ‘m heen springen, hij kan er ruim omheen. Ik ben zelf aanvaller geweest, ik heb deze situaties tientallen keren meegemaakt. Normaal pakt de keeper de bal en spring jij eroverheen. Dat deed hij niet. Hij schopte hem zelfs tegen zijn hoofd nog even, kort. Dat is gewoon een heel zware overtreding.”

Van presentator Bart Nolles krijgt Van der Laan de vraag of hij daarmee beweert dat Brobbey het bewust heeft gedaan. “Min of meer wel, want het is een soort wraakactie, een soort teleurstellingsactie”, antwoordt de 59-jarige analist. “Andersom gebeurt het ook weleens dat een keeper doorgaat op een spits, nadat de spits de bal over de keeper heeft gelift. Er zijn heel ernstige gevallen uit het verleden: ik denk aan Danny Hoekman met Jan Willem van Ede (in 1987, red.) of aan Harald Schumacher met Patrick Battiston (1982). Een soort frustratie ontstaat er dan.”

Op foto’s van het incident is in ieder geval te zien dat Brobbey met zijn schoen het hoofd van Vaessen raakt. “Ik zie gewoon de beelden en ik heb een foto gezien: Vaessen wordt gewoon tegen zijn kop geschopt en de voet van Brobbey staat zeker een halve meter boven de grond. Dat is natuurlijk onzin. Als de keeper de bal vast heeft, ga je eroverheen of loop je erlangs. In alle kranten staat dat het een ongelukkige botsing was. Niks daarvan. Elke spits weet dit.”

Nolles benadrukt dat de opmerkingen ‘voor de rekening van Van der Laan’ zijn en dus niet namens FC Rijnmond worden gedaan. Van der Laan neemt er desondanks niets van terug. “Hij probeerde hem niet dood te schoppen, maar hij probeert hem wel even pijn te doen. Dat gebeurt heel vaak op een voetbalveld. Hij gaat heel gemeen door. Ik heb de beelden tien of twaalf keer voorbij zien komen. Het is echt niet onbewust.” Brobbey leek zelf in ieder geval ontdaan na het incident en sloeg een kruisje met zijn vingers.