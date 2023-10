Bruggink pakt meteen telefoon na uitspraak FC Twente in de Champions League

Bij FC Twente wordt nog geen rekening gehouden met Champions League-voetbal. De Enschedeërs zijn ondanks het vertrek van de nodige bepalende spelers goed begonnen aan het seizoen, met 21 punten uit 8 wedstrijden. Daarmee staat de club op de derde plaats in de Eredivisie.

Door de goede prestaties rijst de vraag wat de doelstelling moet zijn in Enschede, zeker nu Ajax als concurrent lijkt weggevallen. Ten Voorde stelt in het programma Voetbalpraat van ESPN dat Twente moet mikken op Europees voetbal, waarna Perez lachend doet alsof hij in slaap valt van het antwoord.

Ten Voorde reageert: “Ik heb vandaag in de podcast (van TC Tubantia, red.) gezegd dat de Champions League lonkt. Toen kreeg ik meteen een appje van de technisch directeur (Arnold Bruggink) met de vraag of ik wel helemaal goed wijs was. Dus dat roep ik hier maar niet. Maar de derde plaats is natuurlijk wel voorronde Champions League. Als je kijkt naar de rest en naar de voorsprong, waarom kan je dan niet met AZ meedoen om die plekken?”

Perez en Ten Voorde denken allebei niet dat Twente en AZ dit seizoen serieuze titelkandidaten zijn. De analisten van Voetbalpraat verwachten dit seizoen een strijd tussen PSV en Feyenoord, die er ver bovenuit steken.

Arno Vermeulen denkt dat Ajax zich niet meer kan mengen in de strijd om de bovenste vier plekken. “Die afstand is te groot”, zegt de commentator. Ajax heeft momenteel vijf punten uit zes wedstrijden; het duel met RKC Waalwijk werd gestaakt bij een 2-3 voorsprong, terwijl een wedstrijd tegen FC Volendam werd verzet. Feyenoord staat momenteel vierde met twintig punten uit acht wedstrijden.