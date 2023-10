Celtic-fans slijpen de messen voor wedstrijd tegen 'extreem-rechtse hordes' van SS Lazio

De supporters van Celtic zijn helemaal klaar voor het tweede Champions League-duel van dit seizoen. Na de eerste speelronde, waarin Feyenoord in Rotterdam met 2-0 te sterk was, wacht nu een thuisduel met het Italiaanse SS Lazio. De supporters van de bezoekende club zijn alvast gewaarschuwd.

De Italianen hoeven zeker geen warm welkom te verwachten op Celtic Park, zo blijkt uit een verklaring die The North Curve op X plaatste onder de veelzeggende titel 'Lazio vaffanculo', grofweg vertaald 'f*ck Lazio'. De fans refereren in eerste instantie aan de strijd op het veld; waarbij wordt teruggegrepen op de dubbele confrontatie in de Europa League van 2019. Celtic versloeg Lazio destijds twee keer met 2-1.

"We moeten deze wedstrijd winnen om onze Europese ambities dit seizoen in leven te houden", beseffen de Celtic-fans zich terdege. "De laatste keer dat we hen ontmoetten hebben we ze uit en thuis ondersteboven geblazen", gaat de verklaring verder. "Bij beide wedstrijden werd het team door ons gesteund, diezelfde vastberadendheid is woensdag opnieuw nodig vanaf de tribunes", vervolgt The North Curve.

Daarbij werkt de reputatie van (een deel van) het Lazio-publiek helemaal als een rode lap op een stier: "Het is onze plicht om niet alleen onze club te steunen, maar ook om van ons eigen stadion een vijandige omgeving te maken voor Lazio en hun extreem-rechtse hordes."