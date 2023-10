Clubs 'bovengemiddeld geïnteresseerd' in Ajax-talent; nieuwe verbintenis nog niet aan de orde

Volgens AjaxShowtime heeft Ajax nog geen werk gemaakt van een contractverlening van . Het talent beschikt over een aflopend contract en naar verluidt zijn er verschillende clubs die de middenvelder annex buitenspeler op de radar hebben staan.

Het Ajax-medium geeft aan dat diverse Spaanse en Nederlandse clubs ‘bovengemiddelde’ interesse' hebben in Speksnijder. De achttienjarige Ajacied speelt momenteel als dispensatiespeler bij Ajax Onder 18 en is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. In de eerste vijf competitiewedstrijden maakte Speksnijder al drie doelpunten.

Speksnijder speelt de meeste wedstrijden vanaf de nummer tien-positie of als rechtsbuiten. Het goede spel van de Goudse voetballer is niet onopgemerkt gebleven. Op 1 september maakte het talent zijn debuut in het betaalde voetbal, toen hij een kwartier voor tijd namens Jong Ajax zijn opwachting maakte tegen MVV Maastricht. Speksnijder was in die invalbeurt meteen goed voor één assist. Op dit moment staat de teller op drie Keuken Kampioen Divisie-optredens.

Naar verluidt zou Ajax dus nog niet met Speksnijder hebben gesproken over een nieuw contract. De Amsterdammers zagen vorige week ‘toptalent’ Juwensley Onstein verkassen naar KRC Genk. Daar was men in België maar wat trots op. “Normaal gaan onze spelers de andere kant op”, sprak directeur opleidingen Roland Breugelmans.