De belangrijkste afwezigen in de voorselectie van Ronald Koeman bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft in de voorselectie van het Nederlands elftal slechts 26 spelers opgenomen. Dat heeft mede te maken met het flinke aantal blessuregevallen waarmee hij te maken heeft rond Oranje. Daardoor is er een flink aantal afwezigen. FCUpdate.nl zet de belangrijkste ontbrekende gezichten van de voorselectie op een rijtje.

Achterin

Voor de positie in het doel is Andries Noppert (sc Heerenveen) in de voorselectie het slachtoffer van de comeback van Justin Bijlow. De sluitpost van sc Heerenveen werd na het wegvallen van Mark Flekken de vorige keer nog opgeroepen, maar ditmaal zit hij niet eens bij de voorselectie. Sven Botman (Newcastle United) zat de vorige keer wel bij de voorlopige selectie, maar door blessureleed is hij ditmaal niet beschikbaar. Jurriën Timber (Arsenal) en Tyrell Malcia (Manchester United) zitten al veel langer in de lappenmand. Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), die bij stuntclub in de Premier League goed presteert, is nog niet in beeld gekomen van Koeman, mede door de gigantische concurrentie. Hetzelfde geldt voor de multi-inzetbare Jordan Teze (PSV).

Middenveld

Op het middenveld heeft Ronald Koeman nog geen plek ingeruimd voor Ryan Gravenberch (Liverpool). De Nederlander zat de vorige keer een disciplinaire schorsing uit, maar heeft zich met doelpunten en assists wel laten zien in Engeland. Door de UEFA werd hij genomineerd tot speler van de week in de Europa League, maar het is niet genoeg voor een plek in de voorselectie.

Frenkie de Jong (FC Barcelona) is er ook nog niet bij, ondanks dat hij alweer met de groep heeft getraind bij FC Barcelona. De keuzeheer sprak uit alleen volledig fitte spelers te willen en die stempel kan nog niet op de oud-Ajacied worden gedrukt. Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo) viel in Italië ook weg met een knieblessure en heeft om die reden ook geen plek in de voorlopige selectie.

Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq) is een vaste basisklant in Saudi-Arabië, maar dat is niet genoeg om alweer in beeld te komen. Quinten Timber (Feyenoord) presteert bij Feyenoord ook erg goed, maar zit ook niet bij de groep. Davy Klaassen (Internazionale) speelt nog niet genoeg om weer in beeld te komen,

Aanval

Om dezelfde reden als Frenkie zit Cody Gakpo (Liverpool) nog niet bij de selectie, maar na zijn eerste minuten namens Liverpool (met direct een assist!) lijkt dat bij de definitieve selectie wel anders te zijn. Voor Memphis Depay (Atlético Madrid) lijkt er nog geen uitzicht op een rentree en dus lijkt de kans dat hij de definitieve selectie wel haalt, uiterst klein. Of Noa Lang (PSV) de race tegen de klok ditmaal wel haalt en nog opgeroepen kan worden, is nog niet bekend.