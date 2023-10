Derde Youth League-wedstrijd kent vervelend einde voor Feyenoord

Feyenoord Onder 19 heeft woensdag averij opgelopen in de Youth League. De ploeg van trainer Robin van Persie stevende tegen Lazio lang af op een overwinning, maar moest door twee late Italiaanse doelpunten genoegen nemen met een punt (2-2).

Als nog foutloze koploper van Groep E traden de Rotterdamse talenten aan tegen Lazio, dat in de eerste twee wedstrijden één punt veroverde. Feyenoord begon de groepsfase van de Youth League met een 3-0 zege op Celtic en zette vervolgens ook Atlético Madrid (1-2) opzij.

Na een afwachtende openingsfase kreeg Feyenoord na een halfuur een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen. Een penalty, die was gegeven na een Italiaanse handsbal, was echter niet aan Zepiqueno Redmond besteed. Tien minuten later kwam Feyenoord via een kopbal van Djomar Giersthove alsnog op voorsprong.

Jaden Slory verdubbelde tien minuten na rust de marge door voor de derde wedstrijd op rij in de Youth League te scoren. De buit was daarmee nog niet binnen. Eerst maakte Lazio via Luca Napolitano de aansluitingstreffer, daarna pakte Nassim El Harmouz binnen korte tijd twee keer geel en vervolgens tekende Filipe Bordon voor de gelijkmaker.

Feyenoord blijft ondanks het gelijkspel de koploper in zijn Youth League-groep. De Rotterdammers staan na drie wedstrijden op zeven punten. Atlético Madrid (zes punten) is de belangrijkste concurrent in de strijd om de groepswinst.