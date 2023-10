Derksen: ‘Dat is echt een patsertje eersteklas, een potentiële moordenaar’

Johan Derksen heeft met grote verbazing gekeken naar de uitingen van Rick van S. De YouTuber reed met een snelheid van boven de 300 kilometer per uur zijn Lamborghini aan gort, maar bleef net als zijn bijrijder zonder lichamelijk letsel. Hij zat eerder deze week bij andere talkshows en dat zorgde voor verbazing bij de heren van Vandaag Inside.

“Hij krijgt maar een rijontzetting van een jaar. Dat moet toch minimaal tien jaar zijn?!”, vroeg een boze Derksen zich hardop af. “Ik heb die jongen toen gezien en die vond het eigenlijk belachelijk dat hij daarvoor gestraft werd. Maar het is gewoon een patsertje, die niet weet hoe hij zich moet gedragen.”

Artikel gaat verder onder video

Derksen noemt hem vervolgens een ‘potentiële moordenaar’ en krijgt bijval van tafelgenoot Job Knoester. “Hij is knettergek. Dit is gewoon gevaarlijk”, zei de advocaat, die er ook niets van begrijpt dat hij ook nog in een talkshow gaat zitten. “Eerst rijd je meer dan driehonderd kilometer per uur en dan denk je dat het handig is om in een talkshow te gaan zitten.” Volgens Knoester had hij niet eens uitgenodigd moeten worden.

Presentator Wilfred Genee weet dat er een remweg van 370 meter was voor de witte Lamborghini Aventador S. “Dat er niet meer mensen zijn geraakt, is echt onbegrijpelijk”, aldus Genee, die er niets van begrijpt dat Rick van S in de talkshows gaat zitten. “Als je iedereen die een overtreding maakt in de auto moet uitnodigen, zijn de talkshows helemaal niet meer om aan te gluren”, aldus Derksen.

De bestuurder en bijrijder hadden wonderwel allebei niets is het enige goede nieuws van dit besproken voorval. “Maar je gaat ook geen honderd rijden met een Lamborghini”, deed Van der Gijp het incident met een grap af.