Derksen: 'Ik heb mijn twijfels, het kan geen toeval zijn dat alle trainers hem wantrouwen'

Johan Derksen heeft vrijdagavond andermaal uitgehaald naar . De 31-jarige speler van Ajax is volgens het boegbeeld van Vandaag Inside een 'achterbakse jongen die door iedere trainer wordt gewantrouwd'.

Berghuis zou volgens Derksen samen met Steven Bergwijn moeten opstaan nu Ajax in een diepe crisis verkeert. "Dat zijn personalities, maar zij nemen het team nu niet op sleeptouw. Ze steunen hun teamgenoten niet en lopen alleen maar meewarig met hun hoofd te schudden. Zo van: oh jongens, het ligt niet aan ons, maar het is een puinhoop."

Derksen vertrouwt Berghuis niet helemaal. "Ik heb twijfels over die jongen. Haast iedere trainer klaagt over hem, zegt dat hij niet deugt en dat hij achter de rug om loopt te rommelen. Als hij werd opgesteld door Steijn, deed hij er geen flikker aan. Het kan geen toeval zijn dat alle trainers hem een beetje wantrouwen. Ik denk dat het een beetje een achterbakse jongen is."

René van der Gijp weet niet of Derksen gelijk heeft over Berghuis. "Ik weet alleen dat hij het leven van Dick (Advocaat, red.) moeilijk maakte. Heel veel mensen daar (bij Feyenoord, red.) vonden dat Dick dat niet verdiende", aldus de analist.

Deze week verscheen in De Telegraaf een reconstructie van het vertrek van Steijn bij Ajax. Daarin kwam naar voren dat de 49-jarige trainer zich verraden voelde door Berghuis. "Los van wat je van Berghuis vindt, is het natuurlijk hartstikke zwak als je naar De Telegraaf gaat en zegt: we willen hem eruit hebben", stelt Hélène Hendriks. "Zoiets gebeurt niet van de een op de andere dag. Dat ettert blijkbaar door. Dan snap ik niet waarom je zo'n jongen niet eerder informeert hoe je over hem denkt of wat je van hem vindt. Dat het dan zo in de krant komt, vind ik heel zwak. Dan heb je zelf ook steken laten liggen, want je hebt hem daar niet in begeleid."

Afgelopen woensdag uitte Derksen ook al kritiek op Berghuis. "Weet je wat ik wel heel opvallend vind? Als er stront aan de knikker is, dan is Berghuis er altijd bij betrokken. Dat is in een groep echt een vervelend jongetje. Dat was bij Feyenoord al zo. Dick Advocaat had er al moeite mee. Nu loopt hij achter de schermen weer te stoken en zet hij zich niet volledig in", zei hij toen.