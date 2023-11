Derksen pakt Ajax-verantwoordelijke aan: ‘Ik zou me nooit meer durven laten zien’

Johan Derksen snapt niet dat Jan van Halst zich nog volop laat zien bij Ajax. De algemeen directeur vertrekt in het voorjaar als Alex Kroes officieel begint in de Johan Cruijff Arena. Bovendien is ook hij deels verantwoordelijk voor de chaos die er is in Amsterdam.

“Ik vind het zo leuk dat Jan van Halst met alle nieuwe mensen op de foto gaat. Jan rijdt helemaal vanuit Enschede, niemand neemt hem serieus, maar voor de foto naar Amsterdam. Hij zat ook op de tribune bij PSV op het ereterras”, somde de Snor dinsdagavond op in Vandaag Inside. “Ik zou me nooit meer buiten durven te laten zien.”

Tafelgenoot Valentijn Driessen kwam tot dezelfde conclusie als Derksen. “De man is veroorzaker van alle ellende en die staat vrolijk handjes te geven. Hij kan beter onder de tribune gaan zitten”, vond de journalist. Presentator Wilfred Genee merkte op dat hij nog wel degelijk een functie heeft als algemeen directeur, maar dat was voor de kritische heren geen tegenargument. Driessen: “Hij heeft de puinhoop gemaakt! Gewoon thuisblijven of onder de tribune zitten. Maar je moet je niet meer vertonen.”

Derksen riep maandagavond in Vandaag Inside nog dat wat hem betreft alle verantwoordelijken moeten vertrekken bij Ajax, gezien de huidige gigantische chaos. “Je moet even geduld hebben, Johan. Maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Ze gaan er allemaal uit”, wist Driessen.