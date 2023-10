Derksen spreekt zich uit over terugkeer Van Gaal bij Ajax: 'Dat heeft Van Halst niet gedaan'

Johan Derksen denkt dat Ajax er verstandig aan heeft gedaan om Louis van Gaal in een adviserende rol bij de club te betrekken. De Amsterdammers maakten dinsdagavond bekend dat de voormalig trainer de Raad van Commissarissen op voetbaltechnisch gebied zal gaan bijstaan.

Van Gaal zal daarmee de rol van Jan van Halst op zich nemen; de huidige interim-directeur keert niet terug in de RvC zodra Alex Kroes (zoals het nu lijkt in maart) alsnog de post zal gaan bekleden. Derksen staat er positief tegenover, zo blijkt in Vandaag Inside. Hij vindt dat de oud-bondscoach van Oranje iets toevoegt wat de overige leden niet hebben: "In de Raad van Commissarissen zit er niet eentje verder die weet of er lucht of zand in een bal zit", aldus De Snor.

Bovendien zal Van Gaal niet de fout maken die Jan van Halst in zijn tijd als commissaris wél beging, zo denkt Derksen. "Louis had na drie spelers van een tweededivisieclub gezegd: ho even, wat is dit? Dat heeft Van Halst niet gedaan en die andere mensen weten helemaal niet dat die clubs in de tweede divisie spelen", doelt Derksen op aankopen als Chuba Akpom, Georges Mikautadze en Jakov Medic, die door de inmiddels ontslagen Sven Mislintat - met goedkeuring van Van Halst - voor grote bedragen naar Amsterdam werden gehaald.