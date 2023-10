Dreun voor Vitesse: seizoen zit na 98 minuten alweer op voor PSV-huurling

Vitesse kan dit seizoen geen beroep meer doen op PSV-huurling (20). De jonge spits raakte in het duel met FC Twente van anderhalve week geleden zwaar geblesseerd aan zijn knie en komt normaal gesproken niet meer in actie voor de Arnhemmers, al houdt hij zelf een kleine slag om de arm.

Fofana werd kort voor het verstrijken van de transferdeadline naar Vitesse gehaald en moest trainer Phillip Cocu een extra optie in de punt van de aanval bieden. In het met 2-0 verloren thuisduel met RKC Waalwijk maakte hij als invaller zijn debuut, een week later had Fofana uit bij Sparta (1-0 verlies) zijn eerste basisplaats. Die behield hij vervolgens voor het uitduel bij Twente van eind september, maar al na dertien minuten ging het in die wedstrijd helemaal mis.

"In duel met Mees Hilgers van FC Twente ging Fofana onderuit", schrijft Vitesse op de eigen website. "De Groninger greep al snel naar zijn knie en moest per brancard het veld verlaten. Inmiddels is duidelijk geworden dat het seizoen van Fofana ten einde is", luidt de sombere conclusie. Technisch directeur Benjamin Schmedes leeft met de spits mee: "Het is bijzonder verdrietig voor Fodé dat zijn avontuur bij Vitesse al zo snel en op deze manier eindigt. Wij hopen dat Fodé weer snel terugkomt op niveau en zijn grote talent weer kan tonen op het veld. Namens Vitesse wensen wij Fodé enorm veel kracht toe de komende periode", aldus Schmedes.

Fofana baalt uiteraard zelf ook als een stekker van zijn zware blessure. "Ik vind het ontzettend jammer dat mijn periode bij Vitesse tot een einde lijkt te komen. Zeker ook omdat ik zo goed ben ontvangen door de club en de jongens", wordt hij op de clubsite geciteerd. Toch legt hij zich nog niet helemaal neer bij het geschetste beeld: "Alhoewel de verwachtingen zijn dat het seizoen klaar is voor mij, ga ik vol goede moed mijn revalidatie in en zal ik mijzelf nog niet afschrijven."