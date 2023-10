Driessen en Verweij verwachten miljoenentransfer bij Ajax: 'Denk dat hij daarvoor openstaat'

Volgens Valentijn Driessen is de kans groot dat Ajax komende winter al afscheid gaat nemen van aanvoerder . Zodra de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes groen licht heeft om aan zijn functie te beginnen, krijgt de van AZ overgekomen bestuurder onder meer de taak om te bezuinigen op de salariskosten van de Amsterdammers, waarvan international Bergwijn een logisch slachtoffer zou kunnen zijn.

Kroes moet voorlopig langs de zijlijn blijven vanwege het concurrentiebeding in zijn AZ-contract. Ajax kwam in eerste instantie met de Alkmaarders overeen dat de bestuurder op 15 maart volgend jaar zijn eerste werkdag zou hebben, maar afgelopen donderdag zou Michael van Praag en Louis van Gaal namens Ajax een nieuw onderhoud met AZ hebben gehad om te proberen die datum vooruit te halen naar 1 januari.

Door het mislopen van Champions League-voetbal kampt Ajax dit seizoen met een flink gat op de begroting, waardoor Kroes onder meer zal moeten bezuinigen op de salarishuishouding; zowel van het kantoorpersoneel als binnen de selectie. De Telegraaf meldde eerder deze week dat tien procent van de 449 banen die Ajax momenteel rijk is, zullen gaan verdwijnen. "Wat doe je dan?", vraagt Driessen zich af. "Dure krachten wegsnijden", geeft hij zelf het antwoord.

En daarmee komt Bergwijn nadrukkelijk in beeld volgens Driessen. "Die staat in the picture bij grote clubs uit Saudi-Arabië", aldus de chef voetbal van De Telegraaf in de podcast Kick Off. "Dat is wel iemand, een international, die ook geld oplevert. Kijk, als je met Mikautadze aan komt zetten, daar krijg je weinig voor." Met Carlos Forbs heeft Ajax de opvolger van Bergwijn inmiddels in huis, zo stelt Driessen. Clubwatcher Mike Verweij ziet het er wel van komen dat Bergwijn naar het Midden-Oosten vertrekt: "Ik denk dat hij daarvoor openstaat. Hij is naar Ajax gekomen met het plan weer mee te doen in de Champions League. Dat zit er volgend seizoen waarschijnlijk niet in en dit seizoen ook niet, dus ik kan me voorstellen dat hij redelijk teleurgesteld is."