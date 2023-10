Problemen voor Ajax stapelen zich op: mislopen Champions League hakt er flink in

Ajax moet zich niet alleen binnen, maar ook buiten de lijnen zorgen maken. Volgens RTL Z is de kans aanwezig dat de Amsterdammers gedurende het seizoen te maken krijgen met een ‘fors geldtekort’. De belangrijkste reden daarvan is het mislopen van Champions League-voetbal.

Ajax heeft een dramatisch seizoen achter de rug. De recordkampioen van Nederland werd zowel in de Champions League als Europa League kansloos uit het toernooi geknikkerd, ging in de bekerfinale na strafschoppen onderuit tegen PSV en moest in de Eredivisie genoegen nemen met een zeer teleurstellende derde plaats. Daardoor wist Ajax zich voor het eerst sinds 2018 niet te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League. En dat hakt erin. De Telegraaf schreef woensdag al dat Alex Kroes na zijn officiële indiensttreding bij Ajax voornemens is een reorganisatie door te voeren. De nieuwe algemeen directeur wil naar verluidt tien procent van 449 banen schrappen.

De reden daarvoor lijkt nu bekend. Ajax heeft na vragen van RTL Z bevestigd dat het de verwachting is dat het in de loop van dit seizoen te maken krijgt met een fors geldtekort. “Zo’n liquiditeitstekort houdt in dat er op een bepaald moment te weinig vrij besteedbaar geld op de rekening staat om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen”, schrijft RTL Nieuws donderdag. Volgens een woordvoerder van de Amsterdamse club is het mislopen van Champions League-voetbal de oorzaak daarvan. “Door de tegenvallende prestaties op het veld is de club, die tot voor kort grote successen boekte in de Champions League, inmiddels aangewezen op de veel minder lucratieve Europa League. Daardoor komen er tientallen miljoenen minder binnen, en dat laat zich voelen”, leest het.

Oplossingen

Geen Champions League in Amsterdam zorgt bij Ajax voor een gat van ongeveer 40 miljoen euro in de begroting. De huidige nummer zestien van de Eredivisie zoekt om die reden ‘naarstig’ naar een oplossing, ‘zodat het bedrijf toch iedereen netjes kan blijven betalen’. Zo zou Ajax momenteel onderzoeken of er een kredietlijn kan worden geopend bij een financieringsmaatschappen. Het zou daarbij ‘in een vergevorderd stadium’ zijn. Een kredietlijn is niet de enige optie. “Ajax heeft namelijk ook nog geld tegoed van andere voetbalclubs omdat het spelers heeft verkocht. Dat geld komt doorgaans niet in een keer op de rekening, maar wordt in delen overgemaakt, legt een woordvoerder uit”, schrijft RTL Nieuws.

Het seizoen is weliswaar nog geen drie maanden oud, maar Ajax heeft nu al een wonder nodig om volgend jaar wél kwalificatie voor de Champions League af te dwingen. De ploeg van trainer Maurice Steijn bezet met slechts vijf punten uit de eerste zes wedstrijden de zestiende plaats in de Eredivisie. Zondag staat de ‘degradatiekraker’ tegen FC Utrecht op het programma. Wat het voor Ajax betekent als het zich opnieuw niet weet te plaatsen voor het miljardenbal, is niet bekend. “De huidige malaise bij de club toont aan dat het jaarlijks begroten op basis van deelname aan de Champions League grote financiële risico’s met zich meebrengt. Of en hoe lang de club daar nog mee door kan gaan, kan de woordvoerder niet zeggen”, besluit RTL Nieuws.