Eén moment in de tweede helft van Feyenoord-Lazio zorgt voor glimlach bij Krabbendam

Martijn Krabbendam weet niet wat hij meemaakt bij Feyenoord. De clubwatcher van Voetbal International heeft in het verleden meerdere dieptepunten beleefd, maar wordt inmiddels vrijwel wekelijks verwend door de ploeg van trainer Arne Slot. Niet alleen in de Eredivisie, maar ook in de Champions League. Eén moment tijdens het treffen tussen Feyenoord en Lazio (3-1) zorgt voor een lach op het gezicht van de verslaggever.

Feyenoord leefde met veel zelfvertrouwen toe naar de ontmoeting met de nummer twee van Italië in het afgelopen seizoen, maar dat het bij vlagen zó makkelijk zou gaan… Dat moet ook voor Slot een verrassing zijn geweest. “Feyenoord was heel goed. Je had een beetje het idee dat ze van Heracles wonnen, zo makkelijk als het ging. Zeker voor rust”, zegt Krabbendam op de website van Voetbal International. “We hadden het er net over. We hebben niet heel veel Champions League-voetbal gezien in De Kuip, maar de manier waarop ze een gerenommeerde club uit de Serie A bij vlagen wegspeelden… Dat heb ik weinig gezien.”

Feyenoord boekte uiteindelijk een 3-1 overwinning op Lazio en zette daarmee een goede stap richting overwintering in Europa. Dankzij die zege en het gelijkspel bij Celtic - Atlético Madrid (2-2) gaan de Rotterdammers zelfs aan de leiding in hun groep. “Het is ongekend wat de mensen hier meemaken”, spreekt Krabbendam zijn verbazing uit. Twee seizoenen geleden reikte Feyenoord onder Slot al tot de finale van de UEFA Conference League, maar in de Champions League haalt het tot dusver een nóg veel hoger niveau. Een absolute uitblinker aanwijzen is bijna onmogelijk. “Iedereen was goed. Het team doet het individu opvallen. Dan zie je opeens hoe goed Zerrouki is, dan zie je Stengs eigenlijk al weken uitblinken”, vertelt Krabbendam.

De dominantie van Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Lazio ging zelfs zó ver dat het publiek op een gegeven moment ‘hey, hey, hey’ begon te roepen na elke aangekomen Rotterdamse pass. Lazio maakte in de slotfase weliswaar nog de aansluitingstreffer, maar de vernedering voor de bezoekers was compleet. “We leven in verwarrende tijden”, reageert Krabbendam met een lach op dat moment. “Wat hebben we nou gezien? Wolfsberger, Young Boys; allerlei dat soort clubjes waar Feyenoord voorheen met heel veel pijn en moeite van wist te winnen. Uit was het altijd een nederlaag, waar je ook was. Als je dan nu een Italiaanse ploeg eigenlijk bij vlagen wegspeelt, dan is het natuurlijk iets ongekends was er in 2,5 jaar tijd tot stand in gebracht. Je merkt het ook aan de mensen. Iedereen is helemaal uitgelaten en blij. Het houdt maar niet op.”