Ex-Feyenoorder: ‘Ik denk dat Atlético Madrid niet onder de indruk raakt van De Kuip’

Feyenoord deed zichzelf woensdagavond te kort in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. De Rotterdammers verloren uiteindelijk met 3-2, maar konden terugkijken op een prima duel. Bij ESPN worden de overwinteringskansen van Feyenoord hoog ingeschat, al denkt Karim El Ahmadi niet dat Atlético onder de indruk zal zijn van De Kuip.

Bij Voetbalpraat worden er na afloop van de tweede wedstrijd in Groep E een aantal conclusies getrokken. De analisten zijn erg te spreken over het spel van de Rotterdammers, en Marciano Vink denkt zelfs dat Feyenoord de favoriet is in alle resterende wedstrijden in de poule. Oud-Feyenoord-speler El Ahmadi heeft zijn twijfels bij deze uitspraak.

“Ik denk dat Atlético niet onder de indruk raakt van een Feyenoord-stadion. Die kunnen daar denk ik wel goed mee omgaan. Zij vinden het prima dat ze dan een beetje kunnen inzakken, want dan zijn ze op hun best”, zegt de ex-middenvelder. “Ik snap je, maar alle ploegen die in De Kuip komen vinden het geen probleem om in te zakken, en Feyenoord is echt wel gewend om dat soort ploegen kapot te spelen”, reageert Vink op zijn beurt.

De analist haalt de wedstrijd tegen Olympique Marseille (halve finale Conference League in seizoen 2021/2022) erbij als voorbeeld. “Toen was Feyenoord nog niet helemaal top. Marseille kwam ook naar De Kuip als grote favoriet, maar volgens mij waren zij destijds aan het stuntelen achterin. Het was niet het Marseille dat ik in de afgelopen weken had gezien, dus De Kuip doet echt wel wat. Ook al ben je een grote speler of grote club. Daarom denk ik dat Feyenoord echt wel door moet kunnen in deze poule”, zegt Vink.