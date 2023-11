FC Barcelona-middenvelder Gündogan onderwerp van gesprek na opmerkelijke actie

FC Barcelona-middenvelder eindigde maandagavond op de veertiende plaats in het klassement van de Ballon d’Or en stond dus allesbehalve in de spotlights, maar is desondanks onderwerp van gesprek in de Spaanse media en op social media. De Duitser, die in het afgelopen seizoen als aanvoerder van Manchester City de treble won, stond klaar voor een foto met zijn FC Barcelona-collega’s maar liep op het laatste moment weg.

Voor Gündogan was het een paar maanden geleden eindelijk raak. De middenvelder speelde in 2013 met Borussia Dortmund de Champions League-finale tegen Bayern München en was daarin vanaf elf meter trefzeker, maar greep door een late treffer van Arjen Robben naast de hoofdprijs. Acht jaar later ging het opnieuw mis voor Gündogan. Manchester City reikte in 2021 tot de finale van het miljardenbal, maar moest daarin z’n meerdere erkennen in Chelsea. De derde keer was echter scheepsrecht. Gündogan mocht in juni als aanvoerder de cup met de grote oren omhooghouden na de 1-0 overwinning op Internazionale in Istanbul.

Manchester City won naast de Champions League ook de landstitel én FA Cup, waarmee Gündogan op schitterende wijze afscheid nam. De middenvelder maakte in de afgelopen zomer transfervrij de overstap naar FC Barcelona. Hij opende afgelopen zaterdag nog de score in de Clásico tegen Real Madrid, maar kon niet voorkomen dat de aartsrivaal alsnog aan het langste eind trok (1-2). Gündogan uitte na afloop zijn frustraties over het feit dat zijn teamgenoten niet ‘boos en teleurgesteld’ genoeg waren na de nederlaag tegen Real Madrid. “Dat is het probleem. Je moet reageren, boos zijn”, sprak hij de pers toe.

Spaanse media zoals Mundo Deportivo en AS halen het interview van Gündogan na de verloren Clásico tegen Real Madrid weer aan, op zoek naar een verklaring voor de actie van de middenvelder maandag tijdens het gala van de Ballon d’Or. Op social media circuleren beelden van Gündogan die op het moment dat de fotograven een foto willen maken van de aanwezige FC Barcelona-delegatie - waaronder president Joan Laporta, doelman Marc-André Ter Stegen en verdediger Alejandro Baldé - wegloopt. Dat leidt tot een ongemakkelijke blik bij Baldé.

not Gündogan leaving the Barca squad right before them taking the group picture



🚨🔵🔴 Gündogan: "People in dressing room are disappointed but especially after such big game I want to see more frustration, anger, disappointment".



"And this is the problem. You need to react, be angry".



🎥 @Bergareche14 @LaLigaTVpic.twitter.com/YgNNBDrSlm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 29, 2023

Volgens journalist Toni Juanmartí toonde Gündogan zich al eerder teleurgesteld in Barcelona. De middenvelder en zijn vrouw zouden zich vlak na hun komst ‘in de steek gelaten’ hebben gevoeld omdat de club hen niet echt zou hebben geholpen met onder meer het zoeken naar een huis. Gündogan zou zijn gevoelens hebben geuit bij FC Barcelona, dat zich daarvoor verontschuldigde. Binnen de lijnen gaat het de Duitser beter af. Hij kwam vooralsnog veertien keer in actie voor zijn nieuwe werkgever. Zijn treffer tegen Real Madrid was zijn eerste sinds zijn komst. Hij verzorgde daarvoor wel al twee assists.