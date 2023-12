Nóg meer ophef in Duitsland: vicevoorzitter haalt hard uit naar twee sterkhouders

Duitsland organiseert over een halfjaar het Europees Kampioenschap (EK), maar de voorbereiding op het eindtoernooi verloopt allesbehalve vlekkeloos. De resultaten zijn uiterst teleurstellend en nu heeft een interview van de vicevoorzitter van de Duitse voetbalbond voor nóg meer ophef gezorgd. Ralph-Uwe Schaffert is daarin kritisch op de nationale ploeg en in het bijzonder sterkhouders (Bayern München) en (FC Barcelona).

De Duitse nationale ploeg kroonde zich in de zomer van 2014 in Brazilië nog tot de beste ter wereld, maar dat zal voor veel Duitsers voelen als een eeuwigheid geleden. De prestaties op de daaropvolgende eindtoernooien waren immers zeer teleurstellend. Twee jaar na het succes in Brazilië ging het in de halve finale van het EK mis tegen Frankrijk. Nog eens twee jaar later werd Duitsland tijdens het WK in Rusland al in de groepsfase uitgeschakeld. Het EK van 2021 was voor de Duitsers na de eerste knock-outronde al klaar en in Qatar gingen ze wederom roemloos ten onder in de groepsfase.

Niets wijst er op dit moment op dat de nationale ploeg tijdens het EK in eigen land komende zomer wél succesvol zal zijn. Van de elf interlands die in 2023 werden gespeeld, gingen er liefst zes verloren. Slechts drie wedstrijden eindigden in een overwinning. Reden voor Schaffert om hard uit te halen naar de nationale ploeg. “Het wordt tijd dat de selectie eens radicaal gaat veranderen”, wordt de vicevoorzitter van de DFB door Bild geciteerd in een interview met de Hannoversche Zeitung. “Je hebt misschien niet meer alleen ‘hoogbegaafden’ nodig, maar ook spelers die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Ik heb het gevoel dat een aantal spelers denkt het wel op 85 procent te kunnen doen.”

Schaffert doelt in het bijzonder op Kimmich en Gündogan. Kimmich is al jaren niet weg te denken van het middenveld van Bayern München en de Duitse nationale ploeg. Maar volgens Schaffert wordt het tijd dat de middenvelder het elftal bij de hand gaat nemen. “Hij heeft niet kunnen laten zien dat hij een leider is. Zelfs bij zijn club niet.” Ook Gündogan moet het dus ontgelden. De routinier had in het afgelopen seizoen nog een belangrijk aandeel in de successen van Manchester City en trok in de zomer naar FC Barcelona. Volgens Schaffert wordt Gündogan echter een andere speler als hij het shirt van zijn land aantrekt. “Stuurt hij zijn minder getalenteerde tweelingbroer? Ik begrijp dat niet.”

‘Onacceptabel’, ‘geïrriteerd’

Het opvallende interview van Schaffert maakt veel los in Duitsland. Zo heeft Rudi Völler, de technisch directeur van de Duitse voetbalbond, al laten weten dat het ‘niet acceptabel is om onze belangrijke spelers op zo’n overdreven manier te bekritiseren’, leest het bij NU.nl. Ook Jan-Christian Dreesen, de technisch directeur van Bayern München, is geschrokken van de uitspraken van Schaffert. “Ik ben meer dan geïrriteerd. Het is onbegrijpelijk dat de vicevoorzitter van de DFB de verdiensten van een belangrijke international als Kimmich bekritiseert op basis van wat hij bij zijn club laat zien.”