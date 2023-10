FC Barcelona-president Laporta komt met uitsluitsel over Messi: 'Dat willen we graag en ik hoop dat het lukt'

De FC Barcelona-fans die er stiekem op hoopten dat in de winterse transferwindow op huurbasis zou terugkeren, komen bedrogen uit. Fabrizio Romano zette onlangs al een streep door een tijdelijke hereniging tussen FC Barcelona en Messi en nu heeft ook clubpresident Joan Laporta uitsluitsel gegeven. De Argentijn keert op een dag terug in het Spotify Camp Nou, maar dat is niet om het shirt weer aan te trekken.

Laporta keerde twee jaar geleden terug bij FC Barcelona in de rol van president en een van zijn belangrijkste agendapunten was de contractverlenging van Messi. De Argentijn was op dat moment in het bezit van een aflopende verbintenis, maar iedereen in Barcelona en omgeving ging er vanuit dat het goed zou komen. Dat kwam het echter niet. Door de financiële problemen behoorde een langer verblijf van Messi niet tot de mogelijkheden. De linkspoot verruilde FC Barcelona noodgedwongen transfervrij voor Paris Saint-Germain.

De Franse grootmacht dacht met Messi eindelijk het ontbrekende puzzelstukje in de jacht op de eindzege van de Champions League binnen te hebben, maar het huwelijk in Parijs werd een grote teleurstelling. Messi hield het na nog geen twee jaar voor gezien en trok na het afgelopen seizoen de deur van het Parc des Princes achter zich dicht. FC Barcelona zette in op een terugkeer van de zevenvoudig voetballer van het jaar. Messi zag een hereniging in eerste instantie ook wel zitten, maar die bleek - om vrijwel dezelfde reden waarom hij in 2021 moest vertrekken - niet realistisch. De Argentijn zag het niet zitten nóg een zomer in onzekerheid over zijn sportieve toekomst te leven en koos voor de oversteek naar de Verenigde Staten, waar hij actief is voor Inter Miami.

Doordat Inter Miami en Messi een lange winterstop tegemoet gaan, zag FC Barcelona volgens Spaanse media kans om hem eventueel op huurbasis terug te halen. Daar is echter geen moment sprake van geweest, vertelt Laporta in een interview met El matí de Catalunya Radio. “We hebben voorgesteld dat hij aan het begin van dit seizoen zou terugkeren. Hij vertelde ons wat hij ervan vond en nam een beslissing. Hij wilde niet nog een jaar de druk van Parijs ervaren en ging liever naar Inter Miami”, wordt de president van FC Barcelona geciteerd door Mundo Deportivo. “We respecteren hem. We waarderen hem enorm en vertelden hem dat we hem een eerbetoon zullen geven.”

Eerbetoon

Het is inderdaad de bedoeling dat FC Barcelona in de nabije toekomst Messi op fatsoenlijke wijze ‘uitzwaait’. Door de coronacrisis speelde Messi tijdens zijn laatste seizoen in Spanje voor lege tribunes. Laporta zou het ‘fantastisch’ vinden als Messi aanwezig kan zijn bij de opening van het nieuwe Spotify Camp Nou. De verbouwing van de thuishaven van FC Barcelona is inmiddels al een paar maanden aan de gang en het is de bedoeling dat de club er over ruim een jaar weer terecht kan. “We komen terug in november 2024 en dat zou ook een mooi moment zijn”, stelt Laporta, die juni 2026 ook als optie noemt. Dan moet de verbouwing helemaal afgerond zijn. “Dat willen we graag en ik hoop dat het lukt”, aldus de president over het eerbetoon voor Messi.