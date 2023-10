'Feyenoord-jongen' naar voren geschoven als mogelijke opvolger van Steijn

Mikos Gouka ziet in Albert Stuivenberg een geschikte opvolger van Maurice Steijn als trainer van Ajax. De 53-jarige Stuivenberg is op dit moment als assistent-trainer werkzaam voor Arsenal en was in het verleden bij Manchester United de rechterhand van Louis van Gaal, die de Amsterdamse club sinds kort adviseert op voetbaltechnisch gebied.

Gouka vraagt zich in de AD Voetbalpodcast af of Ajax het durft om een trainer voor de langere termijn aan te stellen, mocht Steijn worden ontslagen. "Ik denk dat de trainers niet in de rij staan. Aan de andere kant is het Ajax en is de club zo groot dat iedere trainer daar in principe wil werken. Mitchell van der Gaag werd laatst genoemd. Zou hij alles bij Manchester United willen opgeven voor Ajax? In het verleden misschien wel, maar ik weet niet of het nu nog zo makkelijk voor hem is."

Artikel gaat verder onder video

Michael Reiziger, die met vier zeges uit vier wedstrijden uitstekend is gestart aan zijn periode als bondscoach van Jong Oranje, ziet Gouka niet als reële optie. "Op basis van die resultaten van Jong Oranje zou het een beetje kort door de bocht zijn. Maurice Steijn had als bondscoach van Jong Oranje waarschijnlijk hetzelfde aantal punten gehaald. Ze hebben intern bij Ajax heus wel gezien wat ze aan hem hadden. Ik denk niet dat ze die ommezwaai willen maken."

Volgens Gouka moet Ajax voor een trainer gaan die weet hoe je de patronen voor aanvallend voetbal erin slijpt. "Ik denk aan Albert Stuivenberg, al weet ik niet of hij het zou doen. Het is bovendien meer een Feyenoord-jongen dan Ajax-jongen. Hij zit bij Arsenal heel dicht naast Mikel Arteta. Hij is iemand die het voetbal er bij Ajax in zou kunnen brengen. Maar misschien zegt hij: ik zit goed bij Arsenal, verdien dit en dat en als het een beetje meezit veroveren we de Premier League. Waarom zou ik naar Ajax gaan? Ik ben van nature ook nog een Rotterdammer. Misschien speelt dat mee."

Een keuze voor Stuivenberg zou vergelijkbaar zijn met de keuze voor Alfred Schreuder. "Toen hij kwam, dacht ik eerlijk gezegd: goede zet, die kan het voetbal erin brengen. Dat heeft ook niet gewerkt. Ajax moet wel iemand hebben die het voetbal erin brengt. Stuivenberg heeft overigens bij Van Gaal bij Manchester United gezeten. Ik weet niet of dat van beide kanten wel of niet 100 procent bevallen is en ik wil niet suggereren dat ze gebotst zijn, maar hij is daarna niet meer bij Van Gaal aangesloten. Van Gaal weet wel wat voor vlees hij in de kuip heeft. Ik denk dat het qua profiel een goeie zou zijn voor Ajax."

Gouka benadrukt dat hij 'gokt' met de naam van Stuivenberg. "Die naam hoor je heel weinig vallen, terwijl als je denkt aan een Nederlander die aanvallend voetbal erin kan brengen, dan zou het misschien kunnen. Als je daar en goede staf omheen bout met een groot prominent Ajax-gezicht erin, dan is het volgens mij wel mogelijk. Dan nog is de vraag: heb je er zin in als trainer in een nu al verloren seizoen?"