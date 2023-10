Feyenoord-trainer Arne Slot laat vraag over Ajax onbeantwoord

Feyenoord-trainer Arne Slot wilde zich niet uitlaten over het Eredivisie-duel tussen Ajax en PSV en welke verwachtingen en hoop hij had bij het duel in Eindhoven. Na de verloren wedstrijd bij FC Twente keek hij vooral naar zijn eigen team, dat bij een zege van PSV op Ajax wel zeven punten achter staat in de titelstrijd.

“Daar ben ik helemaal niet bezig”, wilde Slot niet reageren op de vraag of hij hoopt dat Ajax wint van PSV om de Eindhovenaren niet verder uit te zien lopen. “Als we goed zijn, hebben we tot dusver alles gewonnen. Maar als we minder zijn, Sparta-uit en vandaag, hebben we nog niet gewonnen. Dan heeft het weinig zin om überhaupt na te denken over hoeveel punten we achterstaan op PSV. Het is namelijk een hele belangrijke kwaliteit om ook mindere wedstrijden te winnen.”

“Dit zijn altijd moeilijke wedstrijden, ook als je scherp begint. Maar als je zo begint en je ook nog een doelpunt incasseert. Dan weet je dat het 90 minuten lang niet stil is in dit stadion en dat helpt de thuisclub enorm”, vervolgde Slot, die zijn elftal in de eerste helft over het veld zag hobbelen, zijn analyse bij ESPN.

Slot zag dat het op twee manieren misging bij Feyenoord. “We hebben getracht druk te zetten, maar tegen Lazio waren we veel beter aan de bal. Dat helpt en dit enthousiasmeert de thuisploeg natuurlijk. De thuisploeg met veel kwaliteit. Daarnaast duurde het te lang om de tweede bal te winnen”, noemde Slot twee dingen die bij Feyenoord beter hadden gemoeten aan en zonder de bal.

“Pas vanaf de rust hebben we er een tandje erbij gedaan, ingegeven door wissels. We gingen op het hele veld 1 tegen 1 spelen”, aldus de oefenmeester. “Dat heeft niet geleid tot erg veel kansen, maar je hoopt dat de kansen die je krijgt omgezet worden in een goal. Maar dan hebben ze met Lars Unnerstall ook nog een goede keeper staan, die een uitstekende redding maakte. En na de 2-1 was er te weinig tijd meer.”