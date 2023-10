Feyenoorders kijken reikhalzend uit: 'Het zit in zijn hoofd, het gáát een keer gebeuren'

Er komt een dag dat zijn eerste doelpunt voor Feyenoord gaat maken, zo denken Rijnmond-analisten Dennis van Eersel, Roy Makaay en . De verdediger speelde al 85 wedstrijden voor de Rotterdammers, maar wist daarin nog geen enkele goal te maken. Tegen Atlético Madrid was Trauner voor de zoveelste keer dichtbij.

De Oostenrijkse verdediger kreeg in de eerste helft de kans om zijn eerste treffer als Feyenoorder te maken, maar verzuimde voor het doel van Jan Oblak. Bij FC Rijnmond komt het onderwerp ter sprake. ‘Hij was nu wéér dichtbij. Wanneer gaat hij zijn eerste maken?”, vraagt presentator Bart Nolles zich af. Trauner was tegen onlangs tegen Ajax ook al dichtbij een treffer.

Kramer, aanwezig als analist, maakt zich niet zo druk. “Hij is verdediger toch? Wat wil je nou, jongen?”, reageert de spits grijnzend. “Dat komt heus wel een keertje”, gaat Kramer verder. “Michiel heeft wel gelijk, maar hij (Trauner, red.) heeft natuurlijk bij LASK Linz regelmatig zijn goal meegepakt. Bij Feyenoord wil dat maar niet lukken”, zegt Rijnmond-presentator Van Eersel.

“Ik heb het er een keertje met hem over gehad, en het zit inderdaad in zijn hoofd. In de ArenA was hij er laatst heel dichtbij en tegen Atlético ook weer. Het gáát een keer gebeuren”, weet diezelfde Van Eersel. Trauner scoorde in zijn tijd bij LASK liefst zeventien doelpunten.