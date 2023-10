Genee en Van der Gijp houden het niet meer: 'Die denkt ook: waar ben ik beland?'

was in september in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland nog enorm belangrijk voor het Nederlands elftal, maar wist in de recente duels met Frankrijk en opnieuw Griekenland wat minder zijn stempel te drukken. De vleugelverdediger van Internazionale haalde wel om een andere reden de uitzending van Vandaag Inside. Vooral Wilfred Genee en René van der Gijp konden hun lach niet inhouden om een merkwaardig moment in de wedstrijd tegen de Fransen.

Dumfries kreeg lang het verwijt dat hij ‘harde voeten’ had en dat het er aan de bal niet altijd even gepolijst uitzag, maar op dat vlak heeft hij zich de laatste jaren uitstekend ontwikkeld. De rechtsback werd tijdens de interlandperiode in september nog bedolven onder de complimenten nadat hij in de thuiswedstrijd tegen Griekenland twee assists had gegeven en op bezoek in Ierland de voorzet verzorgde waaruit Wout Weghorst de winnende kon maken. Dumfries was plots de grote uitblinker en volgens Van der Gijp de enige speler die het Nederlands elftal kon redden.

De ogen waren in de thuiswedstrijd tegen Frankrijk en het uitduel met Griekenland wederom op Dumfries gericht, maar hij is er niet in geslaagd zijn goede optredens in de voorgaande interlands een passend vervolg te geven. In de wedstrijd tegen de Fransen werd hij in de tweede helft voortijdig naar de kant gehaald. Het is Dumfries door een merkwaardig moment vlak voor rust desondanks gelukt de uitzending van Vandaag Inside te halen. De Oranje-international kreeg aan de zijlijn een vrije trap mee na een overtreding van Kylian Mbappé. Het leek er in eerste instantie op dat de Fransman in de fout was gegaan althans. Maar in de herhaling bleek dat Mbappé Dumfries helemaal niet had geraakt en de Nederlander in plaats daarvan in de grond had geschoten.

Dat moment kwam maandagavond ter sprake in Vandaag Inside en de heren aan tafel konden hun lach niet inhouden. “Nou ja, ik moet wel zeggen: ik kreeg dat opgestuurd en ik dacht wel in eerste instantie aan rood”, lachte Van der Gijp. “Die Mbappé denkt: waar ben ik beland? Een amateurwedstrijd, denkt hij.” Genee wist eveneens niet wat hij zag. “Maar hij werd ook niet uit evenwicht gebracht ofzo. Er gebeurde gewoon helemaal niks. Hij schoot gewoon zelf in de grond en toen dacht hij: ik moet wat doen om dit op te lossen”, aldus de presentator.

Johan Derksen hield zich nog het meest in van de drie. Hij baalde er zelfs van dat dit Dumfries overkwam. “Het is wel een beetje jammer, want hij is echt onze beste man. En die schiet dan in de grond.” Dumfries en Mbappé konden er nadat de scheidsrechter had gefloten voor de rust wel om lachen. De Fransman maakte nadat de leidsman had gefloten voor een overtreding tegen hem al duidelijk dat hij niks had gedaan.