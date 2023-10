Gertjan Verbeek: 'Als Van Gaal echt wat voor Ajax wil betekenen, dan moet hij dát doen'

Als Louis van Gaal daadwerkelijk iets wil betekenen voor Ajax, dan moet de oud-trainer 'verantwoordelijkheid durven nemen', denkt Gertjan Verbeek. Voor de camera's van FCUpdate laat de oud-trainer van onder meer SC Heerenveen, Feyenoord en Almere City zich uit over de situatie in Amsterdam.

Begin deze maand maakte Ajax bekend dat Van Gaal de Raad van Commissarissen gaat adviseren op voetbaltechnisch gebied. Inmiddels lijkt duidelijk dat de oud-bondscoach zich nadrukkelijk bemoeit met de dagelijkse gang van zaken in de Johan Cruijff ArenA. Zo zou de voorgenomen aanstelling van Marijn Beuker als directeur uit de koker van Van Gaal komen en benaderde hij ook zijn vroegere aanvoerder Danny Blind voor een terugkeer als 'voetbalcommissaris'.

In gesprek met FCUpdate-verslaggever Mounir Boualin laat Verbeek zijn licht schijnen over de situatie in Amsterdam en de rol die Van Gaal bekleedt. "De identiteit van de club heeft al vaker ter discussie gestaan, toen is Johan Cruijff opgestaan. Maar dat kan nu niet meer, Cruijff is helaas overleden. Ik zie in hem meer de verpersoonlijking van het Ajax-dna dan Van Gaal, hoewel ook hij heel veel heeft betekend voor Ajax." Tussen beide clubiconen boterde het (toen Cruijff nog leefde) lang niet altijd, toch ziet Verbeek een parallel in de manier waarop zij opereren: "Ze hebben beiden een beetje hetzelfde probleem: ze geven graag advies."

En daarin zit volgens Verbeek de crux: "Dan heb je geen enkele verantwoordelijkheid. Ik vind: als Van Gaal écht wat wil betekenen, dan moet hij verantwoordelijkheid nemen en dan kan hij beter een functie gaan bekleden." Hij heeft er wel begrip voor dat Van Gaal daar gezien zijn gezondheidssituatie (de trainer wordt nog altijd behandeld aan prostaatkanker) niet voor openstaat, maar zet wel zijn vraagtekens bij de manier waarop hij nu invloed uitoefent op het reilen en zelen binnen de club: "Zijn advies is natuurlijk wel doorslaggevend, Ajax heeft nu geen sterke mensen om tegen Van Gaal in te gaan. Nu moet je sowieso al van goede huize komen om dat te doen, volgens mij durft alleen Johan Derksen dat", aldus Verbeek. "Maar er schuilt wel een gevaar in. Hij heeft nu allemaal mensen uit zijn eigen kring die hij naar voren schuift, of dat goed is weet ik niet", besluit Verbeek.

