Griekse journalist baart opzien bij Koeman met zeer opmerkelijke vraag

Ronald Koeman moest in de slotfase van de persconferentie voorafgaand aan het duel met Griekenland in de EK-kwalificatiereeks een eigen uitspraak uitleggen aan de plaatselijke media. Na de vragen in het Nederlands was het de beurt aan de buitenlandse en vooral Griekse media. Zij kregen te maken met een Nederlands spreekwoord.

“Je hebt recentelijk gezegd dat de Grieken bloed zullen ruiken. Kunt u dat uitleggen?”, was de enigszins opmerkelijke vraag aan het adres van Koeman, die daarop in de lach schoot. “Geen echt bloed, hé. Don’t be angry”, reageerde de bondscoach van het Nederlands elftal met een big smile op zijn gezicht.

Artikel gaat verder onder video

“Wat ik eerder heb gezegd: het is voor de Grieken de finale. Het wordt een zware klus om Griekenland te verslaan morgen. Maar het is een Nederlandse uitspraak om te zeggen dat ze alles zullen doen om de wedstrijd van ons te winnen”, gaf Koeman tekst en uitleg aan de Griekse journalist.

“Maar uiteraard wel binnen alle regels van de fair-play”, voegde Koeman daar voor de zekerheid nog aan toe. “This is a really handsome answer, I think”, besloot de bondscoach, die na een klein onderonsje met de vragensteller nog aangaf dat hij veilig naar het stadion kon komen, zonder dat hij bang hoefde te zijn dat er bloed zou vloeien.