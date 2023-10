Grote coëfficiënten-problemen voor Nederland: extra Champions League-ticket onder druk

Het wordt steeds minder aannemelijk dat Nederland na dit seizoen toch een derde en vierde Champions League-ticket binnenharkt. Waar de Eredivisieclubs in Europa de laatste speelrondes steeds minder goed presteren, doen de Franse clubs dat nog wel altijd volop. Virtueel is het verschil tussen beide landen in de strijd om plek daardoor uiterst klein geworden.

Nederland staat momenteel virtueel op de vijfde plaats op de UEFA-ranking en dat is een bijzonder waardevolle plek. Daarmee zou de voltallige top drie van het Eredivisie-seizoen 2024/25 de Champions League in mogen en kan de nummer vier zich melden in de voorrondes van het miljardenbal. Daarvoor moet Nederland achtervolger Frankrijk achter zich zien te houden.

Feyenoord was de enige Nederlandse ploeg die wist te winnen (+4.00), terwijl PSV met een puntje (0.200) nog wat verzamelde. Maar AZ en Ajax gingen onderuit en sprokkelden geen enkel punt binnen. Frankrijk zag liefst vier teams een zege boeken (Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, Stade Rennais en Lille OSC), goed voor 0.333 punt per overwinning. Daardoor loopt het verschil enorm snel terug en is het niet ondenkbaar dat na de volgende speelronde het verschil tussen beide landen al is hersteld door de Fransen. Portugal blijft vooralsnog wel op grote afstand.

Virtuele coëfficiëntenranglijst:

5. Nederland – 57,100

6. Frankrijk – 56,331

7. Portugal – 49,816

Welke plek is goed voor welke tickets?

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 3 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)