Hans Kraay junior houdt zijn hart vast: 'Ik ben er heel bang voor'

Hans Kraay junior vreest dat de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax van zondagmiddag zal gaan uitlopen op een staking. De analist en verslaggever denkt dat de kans groot is dat spreekkoren over de trieste situatie in Israël en Palestina de aanleiding zullen vormen tot een stillegging van de 'degradatiekraker' tussen de huidige nummers zestien en achttien van de Eredivisie.

Kraay is bepaald niet de eerste die zijn zorgen uitspreekt over het duel. Vrijdag zei Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, in de podcast Kick Off zelfs dat hij verwachtte dat de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma op voorhand al een streep door de wedstrijd zou kunnen gaan zetten. Die beslissing bleef echter uit, maar alsnog wordt gevreesd voor de reacties op de tribunes. Ook René van der Gijp toonde zich vrijdagavond in Vandaag Inside pessimistisch over de kans dat beide clubs zondag de negentig minuten vol kunnen gaan maken.

Kraay houdt eveneens zijn hart vast, zegt hij zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Laat ik vooropstellen: ik hoop zó ongelooflijk, en met mij misschien wel twee, drie miljoen voetballiefhebbers, dat er in hemelsnaam niet gestaakt wordt en dat er geen rare spreekkoren komen. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste vandaag", aldus Kraay.

De kans dat het goed gaat op de tribunes lijkt Kraay echter klein: "Er zijn nogal wat dwarsverbanden met de supporters, de club en een bepaald land", verwijst hij naar de Israël-connectie van de Amsterdammers. Die leidt niet zelden tot spreekkoren over Hamas, de Palestijnse groepering die sinds twee weken in oorlog is met dat land. "Dus ik hoop zó dat we niet na 25 minuten twee keer stoppen en naar binnen gaan. Maar ik ben er wel heel bang voor", spreekt Kraay zijn vrees hardop uit.