Hélène Hendriks: 'Hij moet veel meer laten zien bij Ajax, dat valt me wel tegen'

Hélène Hendriks vindt dat veel meer moet brengen bij Ajax. De 26-jarige Bergwijn is als aanvoerder de aangewezen persoon om zijn team op sleeptouw te nemen, maar worstelt al het hele seizoen met zijn vorm.

Dat was afgelopen donderdag niet anders toen Ajax op bezoek bij Brighton & Hove Albion met 2-0 verloor. "We hebben hem totaal niet gezien", stelt Hendriks aan tafel bij Vandaag Inside. "Dat is logisch, want de bal kwam er niet. Maar hij maakt al weken geen enkele loopactie in de diepte, hij sluit helemaal niet aan bij Brobbey en komt er ook niet onder. Dan denk ik: als aanvoerder mag je wel wat meer laten zien. Dat valt me wel tegen."

Ook Johan Derksen vindt dat Bergwijn te weinig laat zien. "Bergwijn en Berghuis, dat zijn personalities, maar zij nemen het team nu niet op sleeptouw. Ze steunen hun teamgenoten niet en lopen alleen maar meewarig met hun hoofd te schudden. Zo van: oh jongens, het ligt niet aan ons, maar het is een puinhoop."

Het is nog maar de vraag hoelang Bergwijn de aanvoerder van Ajax is. Volgens Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou kan John van 't Schip, die in de Johan Cruijff ArenA het stokje gaat overnemen van Hedwiges Maduro, bijna niets anders dan de aanvaller de aanvoerdersband afnemen.