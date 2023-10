Van 't Schip gaat ingrijpen bij Ajax: 'Dat is de eerste maatregel die hij neemt. Dat kán bijna niet anders'

Bij Ajax gaat het heel vaak over de aankopen van technisch directeur Sven Mislintat. Maar Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou verbaast zich vooral over en . De aanstaand interim-coach John van ’t Schip moet direct de aanvoerdersband afnemen van laatstgenoemde, zo stelt hij.

“Dat is de eerste maatregel die hij neemt. Dat kán bijna niet anders”, zei Mossou in de voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad over de opmerking dat het afnemen van de aanvoerdersband ‘het beste is wat Van ’t Schip’ kan doen bij zijn start in de Johan Cruijff Arena. “Dat hij geen aanvoerder moet zijn, daar is iedereen het over eens. Ik dacht wellicht is het een slim trucje om hem te motiveren. En er was wellicht hoop dat het kwartje zou vallen. Maar het is een last geworden, een zak aardappelen op zijn rug. Sutalo is nog een logischere aanvoerder dan Bergwijn.”

Ook qua spelniveau scoort Bergwijn geen voldoendes meer bij ajax. “In de eerste weken bij Ajax zeiden we nog dat hij te goed was voor de Eredivisie. Het is ongelofelijk hoe ver hij is weggezakt, voor een speler van dertig miljoen euro. Dat is heel erg pijnlijk”, vervolgde Mossou, die Mickey Sulejmani 'een koopje' noemt in vergelijking met Bergwijn. “Ik hoop dat hij nog om kan draaien.”

Kenneth Taylor wekt eveneens verbazing bij de journalist. “Dat hij mee ging naar het WK, was al apart. Hij is goed begonnen, zoals je vaak ziet bij Ajax. Maar dat hij al vier interlands heeft gespeeld en bij een WK-selectie zat is onvoorstelbaar”, stelt Mossou. “Hij is al zó lang, zó matig. En het wordt ook maar niet beter. Ook in zo’n wedstrijd en hij kan niet zeggen dat de ruimtes te groot zijn. Want dat was voor het eerst dit seizoen redelijk op orde.”