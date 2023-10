Het Parool weet meer over zoektocht van Ajax naar vervanger Steijn

Maurice Steijn is volgens Het Parool al zo goed als mislukt bij Ajax. Mocht de 49-jarige trainer de komende wedstrijden blijven verliezen, dan lijkt zijn lot bezegeld. Alex Kroes, die officieel pas op 15 maart aantreedt als algemeen directeur, kan volgens de Amsterdamse krant zijn toekomstig werkgever alvast helpen in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer.

Het concurrentiebeding van Kroes bij AZ verbiedt hem om in contact te treden met medewerkers van Ajax, maar dat weerhoudt hem niet om nu al invloed uit te oefenen in de Johan Cruiff ArenA. Zo sparde Kroes bijvoorbeeld met Louis van Gaal, die vorige week bij Ajax terugkeerde als adviseur van de Raad van Commissarissen. Ook heeft Kroes 'nadrukkelijk' meegedacht over de aanstellingen van John van 't Schip en Marijn Beuker.

Kroes heeft ook zijn handen vrij voor het zoeken naar een uiteindelijke vervanger van Steijn omdat het een trainer zal worden die op dit moment niet onder contract staat bij Ajax, zo klinkt het. Mocht Steijn op korte termijn ontslagen worden, dan zou Van 't Schip tijdelijk de honneurs kunnen waarnemen in Amsterdam.

De druk op de positie van Steijn bij Ajax neemt steeds verder toe. De Amsterdammers staan slechts zestiende in de Eredivisie en wonnen op 24 augustus hun laatste wedstrijd. Dat was in het uitduel met Ludogorets in de play-offs van de Europa League. Na de interlandperiode staan voor Ajax wedstrijden tegen FC Utrecht (22 oktober), Brighton & Hove Albion (26 oktober) en PSV (29 oktober) op het programma.